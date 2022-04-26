北京新增32例本土确诊病例和1例本土无症状感染者

中新网4月26日电 据北京市卫健委微博消息，4月25日0时至24时，北京市新增32例本土确诊病例(含1例4月24日诊断的无症状感染者转确诊病例，确诊病例1至23昨日已通报)和1例无症状感染者，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。治愈出院2例。

确诊病例1至5、11、18：均为在校学生，现住址均位于朝阳区。4月22日作为密切接触者进行核酸检测，4月24日报告结果均为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月25日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例6：现住朝阳区十八里店乡周家庄中路19号院。4月24日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月25日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例7：现住丰台区长辛店街道赵辛店村，工作地点为丰台中西医结合医院。4月25日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例8：现住朝阳区双井街道御宸上院小区1号楼。4月23日作为密切接触者进行核酸检测，4月24日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月25日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例9：现住朝阳区十八里店乡周家庄中路19号院。4月24日作为密切接触者进行集中隔离，当日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月25日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例10：现住朝阳区垡头街道垡头西里三区11号楼。4月23日作为同楼门密切接触者进行居家隔离，4月24日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月25日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例12：现住昌平区天通苑北街道北二区。4月23日作为密切接触者进行集中隔离，4月24日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月25日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例13：现住昌平区北七家镇西沙各庄村，装修工人。4月23日作为密切接触者进行集中隔离，4月25日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例14、15、16：均为朝阳区护国寺小吃(光明桥店)员工。4月25日报告核酸检测结果均为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，确诊病例15临床分型为普通型，确诊病例16、17临床分型均为轻型。

确诊病例17：现住朝阳区垡头街道垡头西里。作为风险人员进行居家隔离，4月24日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月25日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例19：为确诊病例6的同住人员，现住址与确诊病例6相同。4月24日作为密切接触者进行核酸检测，4月25日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例20：现住房山区窦店镇于庄村。4月24日作为密切接触者进行核酸检测，4月25日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例21、22：现住房山区窦店镇田家园三仁幸福家。4月24日作为密切接触者进行核酸检测，4月25日报告结果均为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例23：为确诊病例7的丈夫，现住址与确诊病例7相同。4月25日作为密切接触者进行核酸检测，当日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月25日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例24、28至31：均为在校学生，现住址均位于朝阳区。4月23日作为密切接触者进行集中隔离，4月24日确诊病例25报告核酸检测结果为阳性，4月25日确诊病例29至32报告核酸检测结果为阳性，均已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月25日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例25：现住房山区窦店镇于庄村。作为密切接触者进行核酸检测，4月25日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例26：现住朝阳区六里屯街道棕榈泉。4月23日作为密切接触者进行集中隔离，4月25日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例27：现住顺义区李桥镇后桥村兴桥胡同。4月22日作为密切接触者进行集中隔离，4月25日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

无症状感染者：现住延庆区延庆镇三里河温泉小区。4月24日作为密切接触者进行集中隔离，4月25日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为无症状感染者。

已对上述病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

各单位、各部门、各行业要压紧压实“四方责任”，建立人员台账，加强单位员工及流动人员防控管理。餐馆、学校、农贸市场等人员流动较大的公共场所要坚持做好验码测温、通风消毒等防控措施。请与病例活动轨迹有交集人员，尤其是近期到访过官方发布的涉疫餐馆、小吃店等餐饮机构风险点位的人员，以及接到健康宝弹窗提示人员立即向社区、单位报告，配合各项防控措施。核酸检测时要有序排队、不扎推、注意手部卫生、保持安全社交距离，核酸检测结果未出之前，自觉做到不聚集、不离京。“五一”假期将至，人员流动增加了传播风险，提醒广大市民朋友，近期非必要不出京，倡导就地过节，减少人员流动，简约生活，不聚餐聚会，外出选择到空旷的室外活动。