上海新增本土确诊病例1661例和无症状感染者15319例

中新网4月26日电 据上海卫健委微信公众号消息，2022年4月25日0—24时，上海市新增本土新冠肺炎确诊病例1661例和无症状感染者15319例，其中968例确诊病例为此前无症状感染者转归，675例确诊病例和15120例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。

本土病例情况

2022年4月25日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例1661例，含968例由无症状感染者转为确诊病例。新增治愈出院1941例。

病例1—病例26，居住于浦东新区，

病例27—病例80，居住于黄浦区，

病例81—病例116，居住于徐汇区，

病例117—病例159，居住于长宁区，

病例160—病例189，居住于静安区，

病例190—病例227，居住于普陀区，

病例228—病例310，居住于虹口区，

病例311—病例340，居住于杨浦区，

病例341—病例367，居住于闵行区，

病例368—病例507，居住于宝山区，

病例508—病例551，居住于嘉定区，

病例552—病例596，居住于松江区，

病例597—病例638，居住于青浦区，

病例639，居住于奉贤区，

病例640—病例675，居住于崇明区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例676，居住于黄浦区，

病例677，居住于静安区，

病例678—病例681，居住于虹口区，

病例682，居住于闵行区，

病例683—病例693，居住于宝山区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例694—病例959，居住于浦东新区，

病例960—病例1060，居住于黄浦区，

病例1061—病例1233，居住于徐汇区，

病例1234—病例1287，居住于长宁区，

病例1288—病例1387，居住于静安区，

病例1388—病例1396，居住于普陀区，

病例1397—病例1447，居住于虹口区，

病例1448—病例1482，居住于杨浦区，

病例1483—病例1515，居住于闵行区，

病例1516—病例1580，居住于宝山区，

病例1581—病例1594，居住于嘉定区，

病例1595—病例1657，居住于松江区，

病例1658、病例1659，居住于青浦区，

病例1660、病例1661，居住于奉贤区，

为此前报告的本土无症状感染者。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

2022年4月25日0—24时，新增本土死亡52例。平均年龄83.1岁，最小年龄33岁，最大年龄100岁。52位患者均合并有多脏器基础疾病，包括肝脏肿瘤晚期、慢性阻塞性肺病、急性冠脉综合征、高血压3级(极高危)、糖尿病、脑梗后遗症、帕金森病、阿尔兹海默症、尿毒症等重要脏器的严重疾患。患者入院后，原发疾病进展迅速，经抢救无效死亡。死亡的直接原因均为基础疾病。

本土无症状感染者情况

2022年4月25日0—24时，新增本土无症状感染者15319例。

无症状感染者1—无症状感染者3571，居住于浦东新区，

无症状感染者3572—无症状感染者6086，居住于黄浦区，

无症状感染者6087—无症状感染者7208，居住于徐汇区，

无症状感染者7209—无症状感染者7642，居住于长宁区，

无症状感染者7643—无症状感染者8525，居住于静安区，

无症状感染者8526—无症状感染者8892，居住于普陀区，

无症状感染者8893—无症状感染者10014，居住于虹口区，

无症状感染者10015—无症状感染者11127，居住于杨浦区，

无症状感染者11128—无症状感染者11777，居住于闵行区，

无症状感染者11778—无症状感染者13323，居住于宝山区，

无症状感染者13324—无症状感染者13788，居住于嘉定区，

无症状感染者13789—无症状感染者13810，居住于金山区，

无症状感染者13811—无症状感染者14338，居住于松江区，

无症状感染者14339—无症状感染者14673，居住于青浦区，

无症状感染者14674—无症状感染者14682，居住于奉贤区，

无症状感染者14683—无症状感染者15120，居住于崇明区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

无症状感染者15121—无症状感染者15169，居住于浦东新区，

无症状感染者15170—无症状感染者15179，居住于徐汇区，

无症状感染者15180—无症状感染者15182，居住于长宁区，

无症状感染者15183、无症状感染者15184，居住于静安区，

无症状感染者15185—无症状感染者15188，居住于普陀区，

无症状感染者15189—无症状感染者15198，居住于虹口区，

无症状感染者15199—无症状感染者15264，居住于杨浦区，

无症状感染者15265—无症状感染者15270，居住于闵行区，

无症状感染者15271—无症状感染者15294，居住于宝山区，

无症状感染者15295—无症状感染者15314，居住于嘉定区，

无症状感染者15315—无症状感染者15319，居住于松江区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年4月25日0—24时，无新增境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院2例，其中来自印度1例，来自乌干达1例。

境外输入性无症状感染者情况

2022年4月25日0—24时，无新增境外输入性无症状感染者。

2022年4月25日0—24时，解除医学观察无症状感染者12872例，其中本土无症状感染者12871例，境外输入性无症状感染者1例。

2022年2月26日0时至2022年4月25日24时，累计本土确诊42942例，治愈出院18982例，在院治疗23770例(其中重型259例，危重型28例)，死亡190例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年4月25日24时，累计境外输入性确诊病例4579例，出院4572例，在院治疗7例。现有待排查的疑似病例2例。