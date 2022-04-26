张伯礼：我们有能力实现“动态清零”

实现“动态清零”的底气在哪里、上海本轮疫情有何特点、中医药对于新冠病毒感染者尤其是重症患者有什么重要作用？针对社会关切的问题，中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼近日在上海接受记者采访时作出了回应。

问：如何看待“动态清零”，中国实现“动态清零”的底气在哪里？

答：“动态清零”和“绝对清零”是完全不同的两个概念。“动态清零”是采取积极的措施，发现一起、扑灭一起，不是说绝对不让疫情发生，核心内涵是快速发现疫情，快速采取措施来阻断疫情的持续性社区传播。

按照中国的人口密度、人口结构，一旦放松疫情管控，会面临病毒广泛传播、重症和死亡数量巨大的后果。

上海此次疫情，正是因为有很多队伍前来支援，才避免了医疗资源被挤兑，如果完全放开，重症患者大量出现，该需要多少医疗资源才能应对？如果真到那个时候，经济发展、社会交流该如何进行也难以想象，每个人都在担心自己是否会被感染，生活又如何才能安心？

武汉之后国内出现的几十起本土聚集性疫情处置实践证明，我们有能力实现“动态清零”，以较小代价取得了较好效果，保障了人民群众健康和社会经济稳步增长。

问：从中医角度看，奥密克戎变异株有何特点，上海本轮疫情有何特点？

答：奥密克戎变异毒株传播快、隐匿性强，近期本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点。

从中医角度看，奥密克戎变异毒株新冠肺炎的核心病因病机与之前相比没有发生明显变化，仍属于中医“疫”病范畴，仅由于地区、气候、饮食习性等因素的不同，在证候特征上稍有区别，比如西北地区表现为夹燥，而上海仍是一种湿毒夹风热。

问：中医药对于无症状感染者和轻型病例有什么作用？

答：无症状感染者人数多、比例高是上海本轮疫情的明显特点。这一方面与奥密克戎变异株自身特点有关，另一方面与我国及时筛查、早期发现感染者，以及与广泛疫苗接种有关。

对于无症状感染者的治疗，西医无症状，中医有证候。例如一些无症状感染者，虽然没有新冠肺炎的症状，但可能会有倦怠无力、舌苔腻、脘腹胀满等中医证候表现，在这个阶段及时用中医药干预，起到调节免疫功能作用，往往能取得较好疗效，使其不成为确诊者，也促进核酸快速转阴。

根据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》原则，使用“三药三方”，加上上海拟定的协定方药，从前期使用情况看，新冠病毒无症状感染者、轻型患者使用中医药干预后，在减少转重率、减少出舱时间等方面显示出良好的疗效趋势。

问：上海人口老龄化程度较高，对于老年感染者，中医药采取什么救治方案，效果如何？

答：确诊病例中60岁以上老年人占三成，大部分老年人患有基础疾病，包括高血压、糖尿病、冠心病、中风、痴呆、肿瘤、尿毒症等。这些因素与新冠肺炎加在一起，会导致病情严重，而且病情进展快，容易转成重症、危重症，需要格外关注。

为提高老年感染者救治成效，针对奥密克戎变异株发病表现，结合老年发病特点及以往救治经验，在《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》基础上，对老年感染者的治疗以加快核酸转阴、减少病情加重、减少病亡率为目标，在国家专家组指导下，形成上海市老年新型冠状病毒感染患者中医药救治工作专家共识。

总体来看，就是要分辨高危人群，重视基础疾病变化，多学科联合，早期干预，辨证论治，一人一策，抓住主要症状和核心病机确定好中西医结合临床救治方案策略。在用药时机上体现早、快，在治疗策略上体现清、通等，注重调节机体整体状态，避免老年患者进展为重症，截断病势，减少死亡。

问：对于重症、危重症患者，中医药有什么救治方案？

答：对于重症、危重症患者救治，首先要强调多学科合作，包括重症医学科、呼吸科、营养支持、护理、中医等，每个学科发挥各自优势、集体发力，中西医结合、中西药并用，从而控制病情、逆转病情、降低病亡率。

中医根据基础疾病等因素，对每名病人当下最危险的因素，采取辨证的方法和有针对性的治疗策略。具体就是“早”和“准”，早发现、早预警、早研判、早干预；采取针对性精准治疗，“一人一策，一人一方，一天一方”的方法施治。

为加强危重症患者中医救治能力，我们组建了市级多学科中医专家组，除参与市级中、西医专家联合查房和会诊外，每晚举行市、区定点医院危重症病例会诊和讨论，每日统计危重症病例中医药救治情况，对病情较重或者伴复杂基础疾病的病例进行逐个会诊。

问：对于出院出舱患者的后续康复，中医药起到了哪些作用？

答：新冠肺炎疫情出现以来，人们就关注是否存在后遗症，对此的称呼也不一样，也有将之称为新冠后状态、持续症状。患者核酸转阴、符合相关指标要求之后就可出院出舱，但有的人免疫功能还未完全恢复，还有的人因为新冠病毒对心脏、肝脏、肾脏等造成损伤，功能指标还不正常。

因此，对于新冠肺炎出院出舱患者，需要一个康复的过程。总结武汉及以后历次疫情患者康复情况，部分患者有疲乏无力、肌肉酸痛、心悸、气喘、焦虑失眠、脱发等情况，对此我们针对性提出“早期康复、自我康复、综合康复”的理念，一般采用中西医结合的办法，西医做健康评估，中医促进康复。

经过积极康复，多数人的相关症状基本在三个月到半年的时间内逐渐消除，也有的人需要更长时间康复。一部分患者可以配合药物治疗，一些患者可以通过体育锻炼，比如打太极拳、八段锦等，积极主动地促进康复。

由于奥密克戎变异株出现的时间较晚，对其所可能引发的后遗症还需要更多的观察。（记者龚雯、李姝莛、李恒毅、李贺）