中医药如何参与上海本轮疫情救治

4月24日，中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼在上海接受媒体采访。他表示，从中医角度看，奥密克戎变异毒株新冠肺炎的核心病因病机与之前相比没有发生明显变化，仍属于中医“疫”病范畴。

“仅由于地区、气候、饮食习性等因素的不同，在证候特征上稍有区别，出现夹寒、夹热、夹燥、夹瘀的表现，比如西北地区表现为夹燥，而上海仍是一种湿毒夹风热。”他说。

他介绍，根据上海特点，在《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》基础上，当地中医同道专门制定了上海市中医药治疗新冠肺炎的方案来指导相应的治疗。

对无症状感染者：

促进核酸快速转阴，防止病情进展

“方舱医院对分类分层救治发挥了重要作用。近期，上海疫情无症状感染者人数多、比例高，这是本轮疫情的明显特点，约占总数的90%。”张伯礼表示。

“对无症状感染者的治疗，西医无症状，中医有证候。”他举例说，一些无症状感染者，虽然没有新冠肺炎的症状，但可能会有倦怠无力、舌苔腻、脘腹胀满等中医证候表现，在这个阶段及时用中医药干预，起到调节免疫功能作用，往往能取得较好疗效，使其不成为确诊者，也促进核酸快速转阴。

采用中西医结合的方式积极干预，主要目标是促进核酸快速转阴，防止病情进展，早日达到出舱标准，回归正常生活。“从前期使用情况看，无症状感染者、新冠肺炎轻型患者使用中医药干预后，在减少转重率、出舱时间等方面显示出了良好的疗效趋势。”他说。

此外，医护人员还会根据患者需求，在自愿的情况下给他们服用中药，比如中成药、配方颗粒等，以缓解不适。

对老年患者：

治疗关口前移，先症而治，截断病势

在本轮上海疫情中，老年患者情况如何？

“确诊病例中，60岁以上老年人的比例占到三成。”张伯礼介绍，大部分老年人患有基础疾病，包括高血压、糖尿病、冠心病、中风、肿瘤、尿毒症等，“这些因素与新冠肺炎叠加在一起，会导致病情严重，而且病情进展快，容易转成重症、危重症，需要我们格外关注。”

如今，在国家专家组指导下，《上海市老年新型冠状病毒感染中医药救治工作专家共识》已形成。

第一个原则是“新老疾病兼顾”，治疗新冠肺炎，更重视治疗基础疾病，尤其重视基础疾病的变化。“从治疗经验上看，单纯治疗新冠肺炎并不困难，但夹杂着不稳定的基础疾病，治疗起来比较棘手。”张伯礼指出。

第二个原则是“扶正祛邪”。老年人往往正气不足，脏腑虚损，气血不畅，痰浊瘀滞等基础病证较多，感染新冠病毒后容易迅速加重，需要重点救治。“在治疗时，要注重扶正，保护正气，采用比如益气活血、益气养阴等方法。在祛邪上，注重‘清’和‘通’，可采用清热解毒、活血化瘀等方药。”张伯礼解释。

第三个原则是治疗关口前移，先症而治，截断病势。“患者从无症状到有症状是一个过程，需要提早干预。例如，有些人几天不大便，舌干苔燥，呼吸喘促，需要用通腑泄热、急下存阴的方法干预，让其大便通畅，随之而来的呼吸也会有所改善。”张伯礼认为，要抓住主要症状和核心病机，确定好中西医结合临床救治方案策略，“在用药时机上体现‘早’和‘快’，在治疗策略上体现‘清’和‘通’等关键要素，有时可起到‘四两拨千斤’的作用。”

对重症和危重症患者：

中西医结合、中西药并用

在张伯礼看来，对于重症、危重症患者救治，首先要强调的是多学科合作，包括重症医学科、呼吸科、营养支持、护理、中医等。他认为，每个学科发挥各自优势、集体发力，中西医结合、中西药并用，可以更好地控制病情、逆转病情、降低病亡率。

中医往往根据基础疾病等因素，找出每位病人当下最危险的因素，采取辨证的方法和有针对性的治疗策略。“具体讲就是一个‘早’，一个‘准’，即早发现、早预警、早研判、早干预，采取针对性精准治疗，以‘一人一策，一人一方，一天一方’的方法施治。”张伯礼解释。

与此同时，他也强调，具体治疗上要“快”，有时还要“稳”，耐心观察症状变化，稳定不加重就是好；有时还要“托”，阳气虚脱要采用大剂参附回阳救逆，力挽狂澜。

“在治疗药物上采用中药注射剂，中药保留灌肠，人参粉、大黄粉冲服，针灸疗法等。在急症用药上，通过给予血必净、痰热清泵推，安宫牛黄丸等内服，用药味要少、用量要大，疴症用重剂。”他介绍，这对于稳定病情、阻断进展能起到很好的作用。

对患者后续康复：

不断优化路径

新冠肺炎疫情出现以来，公众一直非常关心患者病愈出院后是否会存在后遗症。对这一问题，张伯礼表示，总结武汉及之后历次疫情患者康复情况，发现部分患者有疲乏无力、肌肉酸痛、心悸、气喘、焦虑失眠、脱发等情况，对此他们针对性地提出“早期康复、自我康复、综合康复”的理念，一般采用中西医结合的办法，即西医做健康评估，中医促进康复。

“经过积极康复，多数人的相关症状基本会在三个月到半年的时间内逐渐消除，也有的人需要更长的时间康复。”他建议，一部分患者可以配合药物治疗，一些患者可以通过体育锻炼，比如打太极拳、八段锦，还有食疗、药膳、心身调控等手段，积极主动地促进康复。

由于奥密克戎变异株出现的时间较晚，因此对它可能引发的后遗症还需要更多的观察。张伯礼表示，国家专家组和上海市的同行在进一步深化这方面工作，延续之前康复的经验，不断优化康复路径和方法，采取积极的干预措施，让治愈者的身心达到更好的状态。“尤其要注意的是，治愈者自身也要进行积极的心态、精神状态调整，主动参与康复。”张伯礼说。

此外，他还特别强调：“社会上不应歧视新冠肺炎患者，对他们要有更多的关爱，为他们的康复提供更好的环境氛围。”

（本报上海4月25日电 本报前方报道组 记者章正、靳昊、张蕾）