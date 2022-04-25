山东核酸检测混检价格降至4元/人次

记者从山东省政府新闻办4月24日召开的新闻发布会上获悉，山东省医保局已经于4月19日下发通知，要求自4月26日零时起，山东各级公立医疗机构、县级以上疾病预防控制机构新型冠状病毒核酸检测混检价格统一降为4元/人次，单人单检价格统一降为24元/人次，降价之前这两项核酸检测价格分别为6元/人次和28元/人次。此次核酸检测价格调整是山东省根据疫情防控工作需要进行的第5次调整，也是近一个月内的第二次调整。

山东省医保局一级巡视员仇冰玉介绍，这次降低核酸检测价格，主要是通过降低核酸检测试剂采购价格来腾出降价空间的。目前，山东省扩增试剂采购价格每人份已降至6元以下，与原来平均采购价相比下降40.4%。提取试剂采购价格每人份降至3.3元以下，降幅57.1%。采样管单人份、10混1、20混1采购价格分别降至1.5元、4.5元、7元以下，降幅分别为58.3%、22.4%、21.3%。现已有2633个产品在采购平台挂网，生产企业也已与各级医疗机构建立起配送关系，能保证货源充足，充分保障疫情防控核酸检测需要。（记者徐速绘）