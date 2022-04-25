上海新增本土确诊病例2472例和无症状感染者16983例

中新网4月25日电 据上海市卫健委微信公众号消息，2022年4月24日0—24时，上海市新增本土新冠肺炎确诊病例2472例和无症状感染者16983例，其中846例确诊病例为此前无症状感染者转归，1557例确诊病例和16835例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。新增境外输入性新冠肺炎无症状感染者1例，在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年4月24日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例2472例，含846例由无症状感染者转为确诊病例。新增治愈出院2449例。

病例1—病例510，居住于浦东新区，

病例511—病例683，居住于黄浦区，

病例684—病例803，居住于徐汇区，

病例804—病例866，居住于长宁区，

病例867—病例973，居住于静安区，

病例974—病例1011，居住于普陀区，

病例1012—病例1108，居住于虹口区，

病例1109—病例1159，居住于杨浦区，

病例1160—病例1242，居住于闵行区，

病例1243—病例1365，居住于宝山区，

病例1366—病例1490，居住于嘉定区，

病例1491—病例1525，居住于松江区，

病例1526—病例1530，居住于青浦区，

病例1531—病例1557，居住于崇明区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例1558—病例1578，居住于浦东新区，

病例1579、病例1580，居住于黄浦区，

病例1581—病例1587，居住于徐汇区，

病例1588、病例1589，居住于长宁区，

病例1590—病例1595，居住于静安区，

病例1596—病例1599，居住于虹口区，

病例1600—病例1603，居住于杨浦区，

病例1604—病例1620，居住于闵行区，

病例1621、病例1622，居住于宝山区，

病例1623—病例1626，居住于嘉定区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例1627—病例1969，居住于浦东新区，

病例1970—病例2111，居住于黄浦区，

病例2112—病例2212，居住于徐汇区，

病例2213—病例2223，居住于长宁区，

病例2224—病例2252，居住于静安区，

病例2253—病例2257，居住于普陀区，

病例2258—病例2262，居住于虹口区，

病例2263—病例2282，居住于杨浦区，

病例2283—病例2325，居住于闵行区，

病例2326—病例2335，居住于宝山区，

病例2336—病例2338，居住于嘉定区，

病例2339—病例2469，居住于松江区，

病例2470—病例2472，居住于青浦区，

为此前报告的本土无症状感染者。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

2022年4月24日0—24时，新增本土死亡51例。平均年龄84.2岁，80岁以上高龄老人共37位，最大年龄100岁。51位患者基础疾病严重，累及多个脏器，包括急性冠脉综合征、心力衰竭、严重心律失常、高血压3级(极高危)、脑梗后遗症、糖尿病、帕金森病、阿尔兹海默症、尿毒症、恶性肿瘤、重度营养不良、电解质紊乱等。患者入院后，因原发疾病加重，经抢救无效死亡。死亡的直接原因均为基础疾病。

本土无症状感染者情况

2022年4月24日0—24时，新增本土无症状感染者16983例。

无症状感染者1—无症状感染者5255，居住于浦东新区，

无症状感染者5256—无症状感染者6692，居住于黄浦区，

无症状感染者6693—无症状感染者7851，居住于徐汇区，

无症状感染者7852—无症状感染者8522，居住于长宁区，

无症状感染者8523—无症状感染者10068，居住于静安区，

无症状感染者10069—无症状感染者10499，居住于普陀区，

无症状感染者10500—无症状感染者11041，居住于虹口区，

无症状感染者11042—无症状感染者12179，居住于杨浦区，

无症状感染者12180—无症状感染者13249，居住于闵行区，

无症状感染者13250—无症状感染者15605，居住于宝山区，

无症状感染者15606—无症状感染者16071，居住于嘉定区，

无症状感染者16072—无症状感染者16138，居住于金山区，

无症状感染者16139—无症状感染者16520，居住于松江区，

无症状感染者16521—无症状感染者16760，居住于青浦区，

无症状感染者16761—无症状感染者16767，居住于奉贤区，

无症状感染者16768—无症状感染者16835，居住于崇明区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

无症状感染者16836—无症状感染者16887，居住于浦东新区，

无症状感染者16888，居住于黄浦区，

无症状感染者16889—无症状感染者16897，居住于徐汇区，

无症状感染者16898、无症状感染者16899，居住于长宁区，

无症状感染者16900—无症状感染者16913，居住于静安区，

无症状感染者16914—无症状感染者16916，居住于普陀区，

无症状感染者16917—无症状感染者16923，居住于虹口区，

无症状感染者16924—无症状感染者16945，居住于杨浦区，

无症状感染者16946—无症状感染者16961，居住于闵行区，

无症状感染者16962—无症状感染者16976，居住于宝山区，

无症状感染者16977—无症状感染者16979，居住于嘉定区，

无症状感染者16980，居住于金山区，

无症状感染者16981—无症状感染者16983，居住于青浦区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年4月24日0—24时，无新增境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院2例，其中来自美国1例，来自英国1例。

境外输入性无症状感染者情况

2022年4月24日0—24时，新增境外输入性无症状感染者1例。

该无症状感染者为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年4月9日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

该境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，同航班密切接触者此前均已落实集中隔离观察。

2022年4月24日0—24时，解除医学观察本土无症状感染者19523例。

2022年2月26日0时至2022年4月24日24时，累计本土确诊41281例，治愈出院17041例，在院治疗24102例(其中重型196例，危重型23例)，死亡138例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年4月24日24时，累计境外输入性确诊病例4579例，出院4570例，在院治疗9例。现有待排查的疑似病例2例。