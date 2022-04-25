上海市级医院努力保障市民就医需求

记者从4月24日的上海市疫情防控工作新闻发布会上了解到，近期市级医院的门急诊业务量有比较大的增加。相比4月初，36家市级医院的门诊量增长了103%，急诊量增长了65%。上海申康医院发展中心主任王兴鹏表示，为满足市民就医需求，市级医院在门急诊服务和手术方面积极采取了一些应对措施。

急诊方面，36家市级医院开设了33个急诊就医点，保障急诊急救服务供给，保障急救绿色通道畅通。近期，还通过增设专人接听电话、设置语音提醒等方式，保障与市民沟通渠道的畅通。

门诊方面，在开齐、开全各个专科门诊的基础上，不少市级医院根据人员情况、空间布局，逐步扩大门诊，特别是专家门诊的服务规模。同时，不少医院也组织了一批高年资的主任在普通门诊看诊，保证门诊医疗质量。

同时，针对上海市民封控期间提出的配药需求，市级医院还组织增加了一批简易门诊和志愿者代配药门诊专窗。针对孕产妇、放化疗患者、血透患者等特殊群体，不少医院也探索了一些个性化的健康管理措施。比如，有的医院通过微信群把“准妈妈”们组织起来，产科医生在群里和大家互动，及时解疑释惑、合理安排就诊需求。有的市级医院安排主管医生对接门诊放化疗在治患者，根据疗程统筹合理安排患者来院时间。上海还在18家市级综合性医院增设了26个应急血透点，尽量满足有特殊要求的血透患者需求。

手术方面，市级医院在做好疫情防控的同时，全力保障急诊手术的开展。近期，市级医院也努力为在院患者开展限期和择期手术，同时重点梳理、优先开展恶性肿瘤（限期手术）等各类疾病的手术。(记者 孟歆迪)