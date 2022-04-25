“志愿红”扛起抗疫担当

4月14日，是江苏省南通市崇川区委办公室90后小伙沈志春到隔离点工作的第12天。晚上8时许，处理完医疗废物，他小心地脱下防护服。湿透的上衣和裤子紧紧地贴在身上，汗水把双手浸得泛白。顾不得吃晚饭，他又忙着联系医护人员，帮一位老人送药物上门。“被隔离人员的需求多种多样，都得及时服务好。”他的声音有些沙哑。

为直观呈现整个隔离点投入使用情况，沈志春制作了一张“隔离人员分布展板图”，将人员信息一一填充。“小沈的方法非常实用，每个房间什么情况，大家一打眼便知。”他的创新得到了“战友”们的一致认可。

2019年从福州大学药学系毕业后，沈志春和来自东北的恋人一起，选择将崇川这片热土作为“第二故乡”。这段时间，新婚的小两口选择了暂时别离。“一定要做好防护！”每次视频电话，作为医务人员奋战在抗疫一线的妻子都要嘱咐他。

本轮疫情发生以来，南通市崇川区迅速组织、广泛发动，1.2万余名志愿者第一时间投身到核酸检测、小区管控、宣传科普、人员排查等疫情防控工作中来。南通市区两级机关干部自觉转为志愿者，组成了“听党话、跟党走”疫情防控基层志愿队。

回家乡湖南探望并安顿好骨折受伤的母亲后，来自区委办的周智炜迅速返回南通。隔离结束，他在疫情最吃紧的观音山街道，肩负起统筹机关部门500多个志愿者力量的担子。

最大限度地保障特殊人群需求，是志愿者最重要的工作之一。4月11日6点48分，社区党员志愿者群里跳出一条求助消息：“世纪东城一名癌症患者药品马上用完。”世纪东城小区位于封控区，社区志愿者无法外出帮忙取药。周智炜和团队配合协作，连夜与医院协调，将抗癌药品及时交到了患者手中。

统筹安排志愿者点位，需要做到人尽其用。做过调研科科长的周智炜根据志愿者的性别、专业、服务意向等基本情况，将他们安排到不同类型的点位上，因“需”制宜。护理、临床专业的志愿者，会被推荐到核酸采样点开展志愿工作。在疫情防控工作中，崇川区划分出防疫宣传、卡口执勤、物资转运、帮扶保障等8类疫情防控先锋岗，抽调41名年富力强、责任心强的科级年轻干部，组建“先锋点位长”专班，先后到25个隔离医学观察点、3个高速卡口靠前作战。

面对复杂严峻的疫情防控形势，崇川区出台了《激励党员干部在疫情防控一线担当作为八条措施》《党员干部、公职人员疫情防控工作“十严禁”纪律要求》，组织相关人员签署了超3100份疫情防控承诺书，围绕全民核酸、后勤保障、值班值守、排查登记等各条战线，激活引领力、凝聚力、向心力“三力”，扛起战疫硬核担当。截至目前，全区参与助力疫情防控的机关工作人员和志愿者人数近3万人，他们积极投身到疫情防控有关工作中，“志愿红”成为南通主城区抗疫一道亮丽的色彩。（本报记者 苏雁 本报通讯员 丛伴）