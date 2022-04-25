本报记者 杨彦帆 申少铁

“在新冠肺炎疫情防控斗争中，你们青年人同在一线英勇奋战的广大疫情防控人员一道，不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死，彰显了青春的蓬勃力量，交出了合格答卷。”2020年3月15日，习近平总书记在给北京大学援鄂医疗队全体90后党员回信中说。

1993年出生的北京大学第三医院住院医师王奔，至今仍掩饰不住内心的激动：“当时收到总书记的回信，我们倍感振奋。驰援武汉的经历让我对自己的工作有了更深的认同感，回到日常工作岗位后，我更加热爱医生这个职业了。”

在抗击疫情的斗争中，以90后为代表的青年一代挺身而出、担当奉献。在日常工作岗位上，青年医务工作者苦干实干，守护人民健康，在为人民服务中茁壮成长，继续彰显着青春的蓬勃力量。

到党和人民最需要的地方去

2020年，武汉疫情防控期间，北京大学各附属医院积极组建医疗队驰援武汉。北京大学人民医院创伤救治中心副主任医师刘中砥第一时间报名，2月7日随北京大学人民医院第三批援鄂医疗队抵达武汉。

刘中砥仍记得第一次穿上防护服、隔离衣、推开防护门的紧张感。“但其实一走进病区，就什么都不在乎了。”他迅速投入工作，将患者安排到不同病房、采集病历信息、给予对症治疗……

同时间赛跑，与病毒抗争。广大医务工作者不畏艰险、负重前行，筑牢人民健康的防线。

2020年3月10日，抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，习近平总书记赴湖北省武汉市考察疫情防控工作。总书记亲临一线，援鄂医疗队员备受鼓舞。北京大学第三医院的王奔和吴超，代表北京大学三家附属医院援鄂医疗队34名90后党员给习近平总书记写了一封信。

“我们在信中汇报了北大援鄂医疗队在前线的工作，表达了年轻人不怕吃苦、不怕牺牲的想法和决心。”王奔说。

“总书记在回信中说，‘广大青年用行动证明，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！’这些话给了我们极大的鼓舞。”北京大学第一医院内镜中心主管护师郭新月说。

王奔告诉记者，很多细节现在想起来仍然十分感动，“一名身高1米9的同事，刚到武汉时没有合适他的防护服，他就穿着小一号的防护服弯着身子工作；还有同事坚持在病区工作六七个小时，希望能多出一份力。”

今年北京冬奥会期间，郭新月在首都体育馆的比赛场地医疗站工作，负责场上受伤运动员的医疗保障。“体育赛事保障任务更需要医护人员掌握急救技能、提高应变能力，既要在短时间内处理伤情，也不能影响后续的比赛。”郭新月说，从武汉回来以后，自己越来越理解责任和担当的意义。“我们这一代人是可以担得起重任的，在冬奥医疗保障服务中，我们的表现同样出色。”

在救死扶伤岗位上不断拼搏

在北京大学人民医院创伤救治中心，刘中砥经常要面对的是包括严重交通伤、高处坠落伤等严重创伤患者的救治工作。

一位因车祸面部受伤的患者，送到医院时已是凌晨四五点。正在值班的刘中砥立即响应。重症、急诊专业的大夫共同会诊，为患者插管，给予生命支持……刘中砥说：“看到那么危重的患者都康复了，更加坚定了我救死扶伤的信心。”

从武汉回来后不久，王奔作为住院总医师开始接触更多新的工作。不仅要安排住院收治、处理病房急事、处理手术会诊，还要负责一些管理和协调工作。每天早晨，他都提前到达医院，挨个查看病房的情况。

一年多来，王奔每隔3天进行一次24小时值班，睡觉时手机也不关，凌晨被叫醒抢救患者是常事。

郭新月说，科室的90后特别多，学习氛围浓厚，大家经常围在一起探讨学习新知识。王奔告诉记者，住院总医师这一阶段是医生成长必经之路，虽然很辛苦，但是自己在专业技术领域成长很快。他越来越理解人文关怀的重要性，医患关系越来越和谐。

如今，北京大学援鄂医疗队的90后青年们依然坚守岗位，踔厉奋发，用美好青春诠释初心使命，展现了新时代青年医务工作者的精神风貌。

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 12 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)