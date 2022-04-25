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“自己得到了帮助，也要尽力帮助他人”（抓细抓实各项防疫工作）

本报记者  邱超奕
2022年04月25日04:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　3月底，正在郊游的姚凌宇因为疫情防控，被留在上海市青浦区金泽镇山深村。“不能出村，上哪儿去住？吃饭咋办？”正犯愁时，当地村民邀请他住进自己家，并每天做饭给他吃。“村民对我的好，我记在心里。”

　　姚凌宇发现，在这个上海西郊的乡村，吃水果成了难题，村里的老年人为此苦恼。年轻人大多出门在外，周边有十几户家里只有老人、孩子，还有几户独居老人缺乏照料。

　　位置太远、物流不畅，如何才能买到水果？防控疫情，每个人都可以尽一份力，哪怕送上些水果，也算是给老人们多一些照顾。姚凌宇开始想办法。

　　“谁有渠道？我想购买大量水果。”几番打听，姚凌宇辗转找到一家能够供货的水果商，一口气订购了50箱耙耙柑，每箱33斤。“我想尽量多订些，希望能让每一位老人都吃上。”

　　联系好商家后，姚凌宇天天盯着送货。本来预计4月9日能到，结果车没来。10日又等了大半天，还是没来。姚凌宇边等边问，终于在11日凌晨，等来了载着水果的小货车。

　　4月12日，姚凌宇和村里的防疫志愿者一起把耙耙柑装上小拖车，挨家挨户送到老人手中。“感谢姚先生为我们送来水果。”村民杨奶奶分到耙耙柑，十分高兴。有几位老人担心姚凌宇吃的东西不够，非要送几条鱼和蔬菜作为“还礼”。

　　“自己得到了帮助，也要尽力帮助他人。”姚凌宇说，疫情防控期间，更需要互相帮助。

　　村居旁，小河流水哗哗，温情，流淌在人们心里。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月25日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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