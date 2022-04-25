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上海“泾聚里”志愿服务车队——

有任务，随叫随到（抓细抓实各项防疫工作）

本报记者  张  璁  史一棋
2022年04月25日04:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　“刚刚有大批量防护物资抵达，需要卸货。”

　　晚上10时30分，上海“泾聚里”志愿服务车队的微信群里弹出一条任务信息。

　　不到15分钟，志愿者们纷纷赶到现场。

　　凌晨2时，卸货完成，防疫物资被整齐码放进库。

　　凌晨4时，车队在街道核酸筛查集散点再次集结，护送医护人员去各小区，开展白天的核酸检测工作。

　　…………

　　面对紧急任务，志愿者们已经习以为常。这些来自浦东新区洋泾街道的居民，有公务员、社工、私营企业经营者、银行职员，也有国企员工、退伍老兵、社区退休人员等，年龄最大的近70岁，最小的是90后。在街道社区党委发出组建车队的号召后，党员和居民们热情响应，即刻就组织起一支包括30余人、25辆私家车的队伍。

　　“除了接送、转运各类人员，我们还是随叫随到的‘派送员’。”“泾聚里”志愿服务车队临时党支部书记强荣说，每天最重要的任务，是向各居民区派送奶粉、蔬菜、药品、防护服等生活和防疫物资。

　　正说着，又一辆满载物资的卡车开进洋泾街道社区党群服务中心的院子，志愿者们随即忙了起来——卸货、分拣、装车起送，20多分钟就全部完成，显然已是“熟练工”。

　　大伙算了算，仅4月19日一天，就配送了21.5万份抗原检测试剂、19.2万只口罩，还为近200名居民点对点配送了订购的药品。“特别是送药，等不得！”一名志愿者说，药品每送达一处，他们都会给居民专门发送一条短信，注明送达位置，提醒及时收取。

　　“送得多了，居民们都知道这里有支志愿服务车队。”强荣说：“大家时不时就来给我们送些好吃的，昨天有居民送来30碗雪菜肉丝面，今天又收到了韭菜饼、包子、鸡蛋等食物，我们觉得特别暖心！”


　　《 人民日报 》（ 2022年04月25日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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