本报记者 刘志强 邱超奕 白光迪

近期，国内疫情多点散发，波及多个省份，部分地方因疫情防控而采取的通行管控措施影响了物流畅通。连日来，为打通“大动脉”、畅通“微循环”，交通运输等部门加强统筹协调，各地区各部门积极行动，全力以赴做好物流保通保畅工作。

——自查自纠、加强调度，保障运输通道畅通。

4月18日，经各方共同努力，辽宁省近300个高速公路收费站全部恢复通行。在大连市甘井子区的大连湾收费站一旁，当地有关部门建起临时应急停车场，最多可容纳100辆货车停靠。投用后，车辆由出口处逐台待检变为到停车场待检，有效缓解了拥堵。

4月11日起，为打通跨省物流瓶颈、确保运输通道畅通，交通运输部成立公路保通保畅工作专班，每天开展调度，指导各地开展关停收费站和服务区的自查自纠工作。据统计，截至4月23日24时，各省（区、市）高速公路共关闭收费站11个，占收费站总数的0.10%，比4月10日减少667个，下降了98.38%；共关停服务区27个，占服务区总数的0.41%，比4月10日减少337个，下降了92.58%。

——优化管控政策，提高货车通行效率。

取消在高速公路主线或服务区设置的防疫检查点，在高速公路出口、服务区等区域增设核酸检测点，强化路网运行监测、及时解决路网阻断堵塞问题……连日来，各地区各部门着力优化管控措施，让货车通行更高效更顺畅。湖北省交通部门会同公安、卫健等部门调配增派工作人员近10万人，保障高速公路卡口交通秩序，各高速公路运营单位开足收费道口，对货运车辆开辟“绿色通道”、设立指引标识，方便其快速通行。江西省在高速公路服务区等区域设置抗原监测点180余个，确保15分钟内快速出结果。江苏省盐城市简化查验要求，持有通行证的农副产品运输车辆信息核对无误、司机现场抗原检测结果为阴性即可通行。

——启动中转站、推广通行证，保障重点物资运输。

4月18日，长三角重要物资应急保供中转站（浙江—上海）正式投运。当天中午，一辆货车从上海嘉定安亭中转站驶出，经高速道口核验相关信息后，在交警引导下抵达浙江杭州中转站。完成防疫环境消杀，装货及抗原、核酸检测后，下午便返回上海，顺利完成货运交接。据了解，首批长三角重要物资中转站共有6个，目前已建成4个。

在推动各地启用应急物资中转站、保障重点物资跨区域运输的同时，交通运输部还大力推广统一式样的重点物资运输车辆通行证，督促各地网上办理、即接即办，确保足量发放，做到全国互认。

——着力减轻物流企业负担，加强关爱货车司机。

“受疫情影响，企业订单有所下降，经营面临一定困难。区里及时出台补贴政策，让我们松了口气。”江苏佳利达物流公司副总经理王晓红说。4月16日，江苏无锡市新吴区出台政策，提出对疫情防控期间达到当地货运车辆闭环管理要求的辖区企业安排不少于2000万元的补贴，以减轻企业物流运输成本。

不只是无锡。日前，江苏有关部门出台《关于有效应对疫情新变化新冲击进一步助企纾困的政策措施》，提出将参与疫情防控、为生产生活物资提供保障的物流企业纳入财政专项支持范围，给予定额补助。安徽合肥市出台纾困政策，明确给予运输重点企业生产物资的驾驶员每人每天300元补贴，给予承担重点企业生产物资运输的货运企业在员工核酸检测、防护设施采购等方面支出30%的补贴，最高不超过10万元。

为物流企业纾困解难的同时，各地有关部门还对货车司机加强关爱，保障其工作生活条件。福建省出台关爱货车司机保通畅10条措施，提出为来自中高风险地区的货车司机提供送餐、便捷式购物等服务。江苏常熟市为过往货车司机准备“爱心包”，发放矿泉水、面包等食品和口罩、消毒湿巾等防疫物品。中交投资（湖北）运营管理有限公司在其所管辖的收费站、服务区向货车司机发放免费餐券，让司机吃上热乎可口的饭菜。

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)