本报记者 谢卫群

因出现一名无症状感染者，上海松江区方松街道江中公寓社区临时封控。这个社区有1416户、4000多居民，其中老人占1/3。由于居委会不在社区里，其他社区干部进不去，物业力量又单薄，大家一时间感到手忙脚乱。住在这个社区、在另一个居民区担任党组织书记的宁文玲，很快接到方松街道党工委的指令，迅速发动社区党员成立临时党支部，喊出“我是党员志愿者，有事请找我”的口号，积极参与防控、服务居民。

3月以来，松江区有2.3万名党员通过“进社区包小区”“包楼道”“包邻里”“包方舱和隔离点”等方式，充分发挥“领头雁”作用，组织社区力量投入抗疫。松江区委书记程向民说：“越是困难的时候，越要与群众在一起。”

“进社区包小区”是居民区“第二书记”的责任。3月7日起，松江区委组织部建立应急支援干部库，优先从区级机关、事业单位、国有企业选派具有疫情防控经验和组织能力的年轻干部、后备干部55人，下沉到社区担任“第二书记”。此后，通过组织选派和街镇居村党组织推荐，全区上岗的“第二书记”达到379人次，配合居村党组织开展疫情防控工作。

李爱华是松江区委组织部的一名科长，3月起一直隔离在家，便和丈夫一道在社区当起志愿者。3月30日，区委组织部给了她新的任命：洞泾镇荣欣居民区“第二书记”。她从志愿者转为长泰社区抗疫工作的组织者，迅速组建“党员—志愿者”工作群，每次开展核酸采样和抗原检测都冲锋在前。松江区退役军人事务局的陆海峰，3月31日下沉到中山街道郭家娄居民区后，协助发动居委会、业委会和物业等力量，积极开展邻里互助。

“包楼道”则是“党员第二楼组长”的任务。松江56个区级机关的4000多名党员，在一天之内下沉到各社区，以“党员第二楼组长”身份开展工作。他们收集反馈社情民意，组织开展志愿服务，努力打通为居民群众服务的“最后一百米”。

封控以来，一些困难群体遇到了自身难以解决的问题。松江区发动社区党员干部“包邻里”，采取结对帮扶等方式，对特殊人群、困难群众开展“特殊关爱”行动。全区17个街镇共排摸出独居和孤寡老人、留守儿童、重残重病、低保和特困供养人员、孕妇等21005人，与之结对的党员、志愿者5789人，涌现了一批“临时妈妈”“临时保姆”。

成立临时党组织加强方舱和隔离点建设管理，是松江区委根据抗疫形势需要新推出的措施。在各方舱和集中隔离治疗点建设及开舱之初，就第一时间成立临时党组织，明确工作制度和规范，悬挂党旗等标识标牌，党员佩戴标识贴，鲜明亮出身份。

申港路集中隔离治疗点（松江“二号方舱”）自4月7日起交由佘山镇接管，负责开舱后的运维保障。镇党委副书记朱伟杰担任总指挥，快速集结一支管理团队投入各项准备工作。10日开舱首日，区文旅局、区体育局、团区委等部门和公安、消防等力量纷纷加入，管理团队增至25人，服务保障人员扩充到370多人，组建了52人的党员突击队、29人的青年突击队，与驻舱的重庆援沪医疗队紧密合作，做到信息互通、优势互联、作用互补，充分发挥了临时党支部的战斗堡垒作用。

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 02 版）

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