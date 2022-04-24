巨云鹏

4月24日上午，记者在上海新国际博览中心方舱医院见到这所医院总指挥、上海交通大学医学院附属仁济医院党委书记、上海首批援鄂医疗队领队郑军华。

郑军华在仁济医院出征新国际博览中心方舱医院时勉励医护工作者

曾荣获全国抗击新冠肺炎疫情先进个人的他，与过去看到的视频、照片相比，瘦了不少，白发渐密，“是瘦了十几斤，大家都这样。”

时时关注这家最多容纳1.4万多病人的方舱医院状况的郑军华，在工作间隙接受了大江东工作室专访，虽满面疲惫，仍思路清晰。

大江东：作为上海首批援鄂医疗队领队，您在金银潭医院奋战67天，抢救无数新冠重症患者。现在上海的疫情与当时有何异同？

郑军华：上海和武汉的情况，有非常大的不同。

武汉有两个鲜明特点。第一是未知。新病毒的传染、传播以及致病性，当时的人类全不知晓。第二是恐惧。武汉死亡人数较多，医务人员感染也多，有一些牺牲了，还有的患者的治疗延误了，导致出现很多重症，特别一开始死亡率很高。

两年多过去，我们对病毒的认识加强了。此次上海流行的奥密克戎变异株BA.2，具有隐秘性、集聚性、散发性强等特点，对其流行病学特点和传播途径，我们也有一些了解。常规的疾控调查方式、流调方式，甚至我们以前积累的经验，常常跑不过它。

但对这个病毒的了解，还需要更加深入。国外一些文章和一些专家认为它的致病性和毒性在不断减弱，可能是“大号流感”，这样说为时尚早，它也可能是一个“隐藏的野兽”，在不同地方、不同城市、不同的人口群体，其传播和危害烈度可能不一样。我们要通过循证医学、大数据的方式，继续认识它。

上海常住人口多达2500万人，老龄化程度高。老年人多半有些多器官慢性疾病，如支气管哮喘、冠心病、心功能不全、高血压、脑梗后遗症、阿尔兹海默症、糖尿病等。在新冠影响下，这些基础疾病会有一定几率转成重症。现在，新冠肺炎直接导致死亡的很少见，病人可能很快转阴，但这是一个免疫过程，用通俗的话说，就是受到一次“免疫打击”，免疫系统是我们的保护屏障，一旦受影响，就容易加重其他疾病。

另一方面是儿童，其免疫机制正在发育。一些有哮喘、过敏情况的儿童，感染新冠后也可能加重本身的疾病。

要特别关注这“一老一小”，这是上海此次疫情防控最大的特点。

大江东：上海新国际博览中心方舱医院运转情况如何？

郑军华：我基本上参与了上海此次疫情防控整个过程。第一个阶段是在仁济医院，工作了20多天，明显感觉发热门诊病人增多了，医院开始出现来就诊其他病症、但核酸检测呈阳性的病人。

这家方舱床位是1.4万张，已收治30299人，累计出院22050人，最多的一天出院达6700人。“一老一小”群体中，目前在院的15岁以下有500多人，60岁以上1575人，70岁以上281人，最大年龄101岁。

出院人数高，说明这个疾病对多数人来说，确实能较快恢复；但从传染病角度说，要控制传染源、切断传播途径、保护易感人群，这个原则不能变，我们必须从专业角度思考问题。

目前我们方舱里没有人从无症状感染者和轻症患者发展成重症，但随着人数增加，接下来可能会有。

大江东：对于重症病人的治疗，应该有怎样的认识，如何避免更多重症病人的出现？

郑军华：控制重症病人数量，首先要立足上海老龄化人群占比极高的现实，必须思考几个问题：奥密克戎毒株对患有基础病的老年人的影响，重症病人在所有感染者中的比例，以及对重症病人如何进行救治等。

重症病人多，就可能发生医疗挤兑。有备无患，我们需要进一步加强重症学科建设，同时评估由于新冠疫情造成的对日常医疗和急诊、急救医疗的影响。比如，奥密克戎毒株感染后发病机制是怎样的？核酸检测结果转阴大概多少天？从我们方舱医院初步统计看，是7天左右，但样本量还不够大。

这些问题的答案，一定要通过大数据分析、通过高水平专家的优势、通过流行病学调查来搞清楚。包括目前疾控措施和防控措施以及消杀，是不是符合应对这个病毒的特点？到底有没有用，有用在哪里？这些研究，对未来的疫情防控、重症救治都会有帮助。

郑军华组织医护工作者开会研究方舱医院管理

大江东：上海几家大型方舱医院开始升级改造，用于收治普通型以上新冠病毒感染者和高龄感染者，新国际博览中心方舱的改造情况如何？

郑军华：除了方舱医院外，上海有市级8家和每区2家的阳性感染者收治定点医院，专门救治感染新冠合并有基础病的患者。目前看还不够，需要把更多医院转化为收治新冠感染者的医院，这就要把握一个平衡。如果大量医院都转为收治阳性人群，那么百姓日常看病和急诊恐怕要受到挤兑。

于是，根据国家卫健委和上海市卫健委部署安排，对几个大型方舱医院的床位进行改造，使其具备一定的医疗急救功能。我们夜以继日，60个小时不眠不休，完成对两个舱内约2000张床位的升级改造。按照医院标准，有吸氧、心电监护仪，备好呼吸机和除颤机，有中央控制平台，所有人的心跳情况会预警报警，同时配置药房和输液设备，配置方舱医院此前没有的B超、CT、心电图。

目前已收治不少病人，以老年人为主，也作为一个中转，有救治不了的病人，再转到定点医院——目的是收治更多病人，贯彻“四应四尽”。

这类病人的照护和治疗，对我们是新挑战，从收治无症状、轻症到普通症或说“准重症”，需要医疗队伍再磨合，建立预警机制、识别机制、干预机制和救治机制，集中现有的专家教授，发挥专科化和多学科救治优势。

很多老年人处在一个长时间适应的环境，治疗过度也会打破平衡。同时，要加强中西医结合，加强生命体征监护、营养治疗、生活护理。对失能、失智老人，一定要加强手卫生和院感防护，特别要警惕多重耐药菌感染——这里不是负压病房，很容易传播，在重症中它是非常危险的。

大江东：作为一个公共卫生事件，面临新冠疫情挑战时，医疗机构需要社会哪些支持？

郑军华：抗击疫情，医疗只是其中一部分，需要方方面面联合战疫。这个社会行动的原则很清楚——坚持“动态清零”不犹豫、不动摇。特别要贯彻伟大的抗疫精神——“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”。

生命至上，意味着每一个生命都不能放弃，所以必须坚持“动态清零”原则毫不动摇；举国同心，全国医疗队来援，我们特别感谢；舍生忘死，不单是医务人员要冲在一线，所有部门都要负起责任，包括公安干警、下沉干部、社区干部，甚至医院的保洁、保障、维修人员，没有共同的奉献是不行的；尊重科学，研究病毒的特点和规律，科学决策；命运与共，上海是全中国人民的上海，全国人民的支持，是我们最大的底气。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)