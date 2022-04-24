人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

广东新增本土确诊病例4例

2022年04月24日09:03 来源：中国新闻网

　　中新网4月24日电 据广东卫健委微信公众号消息，4月23日0-24时，全省新增本土确诊病例4例(其中2例为无症状感染者转确诊)，均为广州报告。全省新增出院15例(境外输入2例)，目前在院269例(境外输入22例)；新增解除医学观察无症状感染者51例(境外输入42例)，尚在医学观察无症状感染者315例(境外输入199例)。

　　全省新增境外输入确诊病例5例(其中1例为无症状感染者转确诊)，均为广州报告，4例来自法国，1例来自日本。新增境外输入无症状感染者22例，广州报告6例，4例来自沙特阿拉伯，其余2例分别来自泰国和约旦；深圳报告10例，8例来自中国香港，其余2例分别来自日本和阿联酋；珠海报告3例，均来自中国香港；佛山报告1例，来自日本；惠州报告1例，来自美国；江门报告1例，来自巴西。

　　截至4月23日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者14062例(境外输入8886例)，其中确诊病例6981例(境外输入3826例)，无症状感染者7081例(境外输入5060例)。

(责编：乔业琼、杨迪)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn