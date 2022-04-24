广东新增本土确诊病例4例

中新网4月24日电 据广东卫健委微信公众号消息，4月23日0-24时，全省新增本土确诊病例4例(其中2例为无症状感染者转确诊)，均为广州报告。全省新增出院15例(境外输入2例)，目前在院269例(境外输入22例)；新增解除医学观察无症状感染者51例(境外输入42例)，尚在医学观察无症状感染者315例(境外输入199例)。

全省新增境外输入确诊病例5例(其中1例为无症状感染者转确诊)，均为广州报告，4例来自法国，1例来自日本。新增境外输入无症状感染者22例，广州报告6例，4例来自沙特阿拉伯，其余2例分别来自泰国和约旦；深圳报告10例，8例来自中国香港，其余2例分别来自日本和阿联酋；珠海报告3例，均来自中国香港；佛山报告1例，来自日本；惠州报告1例，来自美国；江门报告1例，来自巴西。

截至4月23日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者14062例(境外输入8886例)，其中确诊病例6981例(境外输入3826例)，无症状感染者7081例(境外输入5060例)。