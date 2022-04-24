中新网4月24日电 据广西卫健委网站消息，4月23日0-24时，广西新增本土无症状感染者2例(防城港市，均在集中隔离人员中发现)。当日解除隔离医学观察本土无症状感染者40例(防城港市32例，钦州市7例，崇左市1例)。截至4月23日24时，全区现有本土确诊病例4例(均在百色市)，本土无症状感染者275例(防城港市231例，百色市27例，钦州市9例，崇左市7例，南宁市1例)。

当日新增境外输入确诊病例4例(均在崇左市)，新增境外输入无症状感染者5例(均在崇左市)。治愈出院境外输入确诊病例5例(均在崇左市)，解除隔离医学观察境外输入无症状感染者40例(均在崇左市)。现有境外输入确诊病例56例(崇左市50例，百色市4例，钦州市2例)，境外输入无症状感染者141例(崇左市134例，防城港市4例，百色市2例，钦州市1例)。

当日新增密切接触者17人，解除隔离医学观察密切接触者122人，现有密切接触者2990人。

全区累计报告确诊病例1572例，累计治愈出院1510例，死亡2例，现在治确诊病例60例。