“动态清零”是综合社会成本最低的抗疫策略

近期，全国疫情形势呈现逐渐企稳态势，但地区之间交叉输入影响明显，各地动态清零任务依然十分艰巨。越是在这样的时候，越要清醒地认识到，动态清零是综合社会成本最低的抗疫策略，是基于中国当前疫情形势的最佳选择，能最大程度地避免疫情失控及其造成的巨大损失。

应该看到，动态清零不是要求“零感染”，而是对发生的新冠肺炎疫情，快速、精准地切断传播链，不任由病毒造成持续性的社区传播和规模性的疫情反弹。从科学的角度而言，新冠病毒的传播场景十分广泛、传播途径非常复杂，且随着病毒不断变异，传播的隐匿性高，相当一部分病例是无症状感染，其症状不会像其他传染病那样容易识别、诊断。追求少感染，而非“零感染”，意味着一旦出现疫情，早发现、快速围堵、切断传播，这体现了尊重科学、尊重规律，能够最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

凡事从坏处准备，努力争取最好的结果，才能有备无患、遇事不慌，牢牢把握主动权。奥密克戎变异株来势汹汹，我们决不能低估任其流行传播造成的后果。从病毒本身特点看，奥密克戎变异株并非“大号流感”，其传染性强、传播速度快、隐匿性高、感染人数多，对高龄患者、合并严重基础病患者等特殊人群具有潜在严重威胁，危害不容小觑。从我国现实国情看，一方面，我国有14亿多人口，60岁及以上人口达2.67亿，人口基数大、老年人群体数量多；另一方面，我国地域广阔，各地医疗卫生条件存在差异，疫苗接种在不同人群之间存在不平衡性。如果选择“躺平”，放任病毒流行、大范围传播，不管“防”，只管“治”，势必令易感人群感染风险加大，势必形成规模性反弹，从而造成医疗资源挤兑，造成人民生命、财产严重损失，最终付出的代价必将巨大。坚持动态清零，立足抓早、抓小、抓基础，发现一起就扑灭一起，才能以最低的社会成本、在最短的时间内控制住疫情，牢牢掌握战“疫”主动。

一时的“管”是为了更好的“放”。短期来看，对凶猛疫情采取严格防控措施，难免会让一地的经济社会发展和群众生产生活受到影响，但放眼长远，一时的不便，是为了实现更多人的平安幸福，短时的管控，是为了促进更健康持久的发展。必须清醒认识到，只有疫情被有效控制住，经济发展和正常生活才能具备有利条件；疫情越早得到控制，经济发展所受影响就越小。反观有的国家，在宣布实施“与新冠共存”计划后，疫情持续恶化，最终还是冲击了经济社会生活的方方面面：由于长期健康状况不佳而没有工作或正在寻找工作的人增加了20万；该国1/4的公司表示，新冠肺炎疫情是导致企业员工短缺的一大主要原因。这也恰恰说明，面对奥密克戎变异株，“躺平”不可取，“躺赢”不可能。不及时控制疫情，对经济社会的影响只会更大；坚持动态清零，才能以良好的防控成效保障经济社会持续健康稳定发展。

与疫情作斗争，是物质的角力，也是精神的对垒；是实力的较量，也是定力的比拼。坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，上海市社会面清零攻坚行动取得了重要阶段性成果；吉林省宣布各市州均实现社会面清零目标，黑土地上春耕的场景陆续回归；深圳市经历7天“慢生活”后实现了社会面动态清零，这座城市的产业链供应链正在稳步“返场”……一个个疫情防控成果充分证明，动态清零符合国情、符合科学、有效可行。保持战略定力，一手抓战“疫”，一手抓发展，采取有效措施，积小胜为大胜，我们就一定能用最小的代价实现最大的防控效果，实现疫情防控和经济社会发展双胜利。

《 人民日报 》（ 2022年04月24日 02 版）