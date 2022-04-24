上海全力保障居民生活物资供应

为坚决打赢疫情防控攻坚战，上海根据疫情形势，全市实施分区分类差异化防控。在积极支持和配合社区防控措施的同时，一部分市民也遇到了生活物资上的困难。面对群众急难愁盼，通过八方支援、团结协作，上海不断加大供应、打通堵点、提升服务，部分居民生活物资紧张局面正在有效缓解。

努力畅通保供物资进入上海渠道

4月15日，11辆冷链货车满载蔬菜，抵达宝山区杨行镇。连日来，上海光明集团从云南、贵州、河北等地调运10万份蔬菜包，点对点发给杨行镇48个居委会。

物资保供，首先是加大供应。各部门多措并举，努力畅通入沪物流“大动脉”。

加大中转，安全运输——

在位于青浦区的西郊国际农产品交易中心，来自全国多地的卡车接连驶入，采取“无接触”作业方式，将蔬菜、肉类转驳给本地车辆，再中转进入上海市区。

目前，在上海西郊国际农产品交易中心、江桥批发市场和浙江平湖市、江苏昆山市都设立了生活物资保供中转站，通过闭环式、“无接触”物流，畅通物资运输。截至4月22日，在各方支持下，建立“上海—昆山”通行机制，按照“定人、定车、定点、定路线”方式运行，累计调拨物资1.39万吨；平湖中转站累计调拨物资2018.7吨，昆山中转站累计调拨物资2180吨。

优化流程，快速通过——

上海金山区和浙江平湖市两地警方建立“专属绿色通道”。“我们靠前一步，主动核验，减少入沪保供车辆等待时间。”上海市公安局金山分局交警支队兴塔检查站负责人王潘唯说。

从全市看，上海公安交警部门持续优化流程、增开通道，保供车辆平均耗时30秒即可通过查验。此外，苏浙皖三省积极与上海合作，建立重点物资运输车辆通行证制度，给予跨省份车辆通行便利。

改道水运，港口发力——

为维护港口畅通，上海港提前安排2.5万名员工在港区封闭式管理，交通运输部也成立工作专班，重点港航企业建立每天调度机制，保障粮食、能源、化肥等重点物资运输。

上港集团还推出集装箱“陆改水”服务，集装箱可通过小船运至洋山港区或外高桥港区，有效疏解了公路运输的压力。

努力打通抵达小区“最后一公里”

“菜不好买”“快递发货慢”……受疫情影响，上海的快递、外卖行业一度面临较大压力。各方出政策、添人手、加车辆、拓网点，尽快打通物资保供“最后一公里”。

千方百计增援——

“上海有需要，我马上就报名了！”4月15日，来自湖北武汉的李顺和37名快递员乘上大巴，直奔上海。与李顺等人一起援沪的，还有京东陆续从全国调集的4000多名快递员、分拣员。

面对人员缺口，上海市疫情防控工作领导小组物资保障专班提出，支持保供企业充实新的保供人员，允许非涉疫原因被封控在小区的快递员回到岗位。各企业纷纷响应：饿了么等发动符合条件的本地员工尽快返岗；麦德龙等商场从多地调集力量；上海邮政快递企业日均保供车辆增至1300多辆……

持续优化服务——

上海商业节点网点逐步增加，人力运力逐步恢复。4月20日，金山区达到社会面清零目标，枫泾镇32家便利店恢复线下营业；朱泾镇在开放10余家大中型超市基础上，全镇20家便利店恢复营业，新华书店开始线上营业；高新区建立10个抗疫保供惠民驿站，覆盖辖区10个村（居），解决生活物资集采和配送距离长的难题。美团买菜相关负责人介绍，各大品牌直发美团买菜的商品总数已超过200万件。截至4月22日，上海市各主要商业业态恢复营业的节点网点达到4032个，总上岗人数5.65万人。

“我们十分关心老年人生活需要。”盒马首席执行官侯毅介绍，如今盒马在上海的每份团购订单，都将额外送3份老人“爱心餐”。

规范市场秩序——

针对哄抬价格、囤积居奇等价格违法行为，上海市市场监管局副局长彭文皓表示，将加强对经营者价格行为监管执法。“我们已查处一批销售蔬菜哄抬价格、价格欺诈、低标高结等价格违法行为，并公布了多个价格违法行为典型案件，一些相关经营者被顶格处以罚款。”

努力送好到家门口“最后一百米”

从小区门口到居民家门口，这“最后一百米”虽不长，但要将成千上万份物资精准发放给千家万户，需要靠手搬、靠车拉、靠肩扛，广大社区干部和志愿者承担起这份重任。

基层干部勇挑重担——

不叫苦，不喊累。半个月来，长宁区虹桥新城党总支书记朱磊经常从清晨忙到第二天凌晨，装卸物资、分发食品、配送药物。

为了群众所盼，静安区彭浦镇永和雅园小区居委会组织“葱葱团”，想方设法为500多户居民送来新鲜小葱；杨浦区长海路街道浣纱小区居委会借来智能无人车，让更多居民早些拿到物资。这样的故事，每天都有很多。

志愿者们无私奉献——

奉贤区推出“满天星便民超市”计划，解决社区保供配送“最后一百米”问题。“星管家”是“满天星便民超市”的志愿服务者。南桥镇正阳社区“星管家”何冰告诉记者，正阳社区共有3个居委会、12个小区，“星管家”们建立了12个群，群里共有4000多人。青村镇青韵社区首创满天星超市流动车服务，向居民售卖日用必需品、蔬菜、水果等基础生活物资。

奉贤区委书记庄木弟介绍，建立“满天星便民超市”，为的是满足疫情封控期间三方面需求：一是基本生活物资的集采集配；二是奶粉、尿布、常用药等特殊物资的代配代购；三是加大对社区困难人群的关怀帮扶。

男女老少齐上阵。如今，越来越多的志愿者与社区干部并肩作战。目前，这支社区志愿者队伍已达14万人。

倾心呵护重点群体——

目前，上海已建立帮助老人、妇婴、残疾人等重点群体的应急特需保供机制。

“老人家里菜不够了，怎么办？”嘉定区外冈镇民政办每天都安排专人，帮他们解决封控期间买菜难问题，并提供各类日常服务。

针对母婴产品购买难，上海市疫情防控工作领导小组物资保障专班把母婴产品列为重点保供事项，加强保障。同时，梳理出一批母婴用品保供企业，加快办理车辆通行证。

“我们非常关注残障人士的需求，各级残联建立了每日通报制度。”上海市残联副理事长刘骏表示，对确有需求的居家养护重度残障人士，将协调专业人员继续上门提供服务。

眼下，上海的疫情防控处于较劲、爬坡的关键时刻，各级各部门虽然付出了艰苦努力，但生活物资在各个区的供应情况还不平衡，所供物资在数量、种类、质量等方面与广大市民的需求相比还有差距。上海市委和市政府高度重视生活物资保供，各级各部门将继续携手合作、克服困难，尽最大努力保民生、解民忧，为早日实现社会面清零目标，打赢疫情防控攻坚战提供更加有力的支撑。

《 人民日报 》（ 2022年04月24日 01 版）