以快制快  坚持“动态清零”不动摇

当前，我国疫情仍在高位运行，防控形势依然严峻，防控任务仍十分艰巨紧迫。如何看目前的防疫策略？精准防控怎么做？记者采访了国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年。

坚持“动态清零”，最大限度保护人民生命安全和身体健康

3月以来，我国疫情发生频次明显增加，感染人数快速增长。有人提出，感染奥密克戎毒株后，轻症和无症状感染者比例很高，现在的防疫是不是“大动干戈”？

“可以肯定地说，目前的疫情防控不是‘大动干戈’。”梁万年表示，衡量一个病毒的严重程度要综合考虑传播力和所导致的重症和死亡。奥密克戎的传播力远大于流感和此前的新冠病毒毒株。在没有任何防护措施的情况下，平均一个感染者可以传播9.5个人。从病死率来看，全球流感平均病死率为0.1%，真实世界数据显示，奥密克戎变异株的平均病死率是0.75%左右，为流感的7到8倍，老年人群特别是80岁以上的老年人群病死率超过10%，是普通流感的近百倍。

梁万年说，从中国的实际情况来看，老龄人口数量巨大，再加上儿童等人群脆弱易感，一旦放松疫情防控，势必会在短期内造成大量人群被感染，出现大量重症和死亡病例，人们出现恐慌，造成医疗资源挤兑，正常的医疗服务需求得不到解决，形成恶性循环。

梁万年表示，我国始终坚持“人民至上、生命至上”防疫理念，并且具备条件和能力坚持“动态清零”。“动态清零”的内涵是对传染源进行有效识别和管理，有效切断传播途径，发现一起、扑灭一起，不让疫情造成持续性社区传播和规模性反弹，最大限度保护人民生命安全和身体健康。

防疫是一项系统工程，要以快制快，保障民生

“动态清零”的精髓是快速、精准。“面对奥密克戎变异株传播快、隐蔽性强、潜伏期短等特点，疫情防控的关键是要以快制快。”梁万年说，如何做到更快？实际上要求我们保持高度警惕，强化公共卫生系统的应对能力。

一旦发现疫情，要快速实行围堵，将疫情传播控制在最小范围。做到这一点，不仅要快速发现病例和转运收治，床位、人力、保障物资供给等相关的准备也要快，要以更快的速度和病毒赛跑。其次要做到精准，通过核酸检测和抗原自测，有效、快速锁定感染者，实行精准管理。

疫情防控过程中，一些群众生产生活受到影响，出现生活物资保障不到位、日常就医渠道不畅等问题。对此，梁万年表示，必须及时采取措施加以纠正，立行立改，比如要切实保障群众正常看病就医需求，防疫措施也要更加人性化、有温度。

“防疫是一项系统工程。”梁万年说，疫情防控不仅是政府的事，也是全社会、个人的事，牵涉到方方面面，要统筹平衡好疫情防控与群众正常生产生活、经济社会发展之间的关系。

进一步做好各方面的充分准备

“现在还没有到能够放开防控的阶段。”梁万年强调，疫情防控措施是根据对病毒的科学认识、疫情特点、波及范围，以及我们所具备的抵抗力量等方面共同决定的。

梁万年说，实践证明，接种疫苗对预防重症和死亡非常有效。当前，老年人、儿童的疫苗接种率还不够高，要进一步提高老年人等脆弱人群的接种率。其次，奥密克戎变异株不是最后一个变异株，这是国际科学界的共识。要继续关注、研究变异株的传播率、致病率等，才能有效调整防疫措施。

目前，奥密克戎仍然可能是我们面对的主要流行毒株。针对奥密克戎的特点，各地要做好准备，包括核酸检测能力、床位等医疗资源、人力资源、应急管理机制，以及在疫情防控状况下的生活物资保供、社区管理等。

“统一思想，坚定信心，充分做好准备，我们一定能够战胜新冠肺炎疫情。”梁万年说。

《 人民日报 》（ 2022年04月24日 02 版）