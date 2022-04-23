“动态清零的精髓，一个是快速，还有一个就是精准。”

3月以来，我国本土报告新冠感染者已经突破50万例，奥密克戎变异株引发的本土疫情点多面广频发。

4月22日，国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长、清华大学万科公共卫生与健康学院常务副院长梁万年接受澎湃新闻在内的多家媒体采访，针对当前为何必须坚持“动态清零”等问题，进行了详细的解答。

事实上，梁万年一直强调，坚持“动态清零”产生的成本和效益，要算大账、整体账、动态账。现在“动态清零”的成本，包括新冠疫苗、核酸检测、方舱建设、人力资源等投入，如同为应对风险买了一份保险。面对奥密克戎带来的风险，我国的这份保险惠及了14亿的中国人，把疫情控制住不扩散，事实上是给14亿人买保险，这些投入都是值得的。

上海浦东三栖应急救援志愿服务队队员对长岛中学进行全面消杀作业。殷立勤 摄

“以快治快”是战胜奥密克戎必须坚持的打法

梁万年表示，“动态清零”是一个总方针，在这一方针下许多工具、措施和策略并非一成不变，是在不断优化调整的。

梁万年首先解释了当前“动态清零”的科学内涵。他认为，“动态清零”的核心内涵就是要快速发现疫情，快速采取一系列的措施来阻断疫情持续性的社区传播。“动态清零”最关键的是要对传染源进行有效地识别和管理，对传播途径进行有效地切断，保护易感人群，使疫情不发生规模性反弹，最大限度地保护人民群众的身体健康和生命安全。

梁万年解释“清零”有三层含义：一是病毒的消灭；第二是疾病的控制；第三是疫情的控制。以目前的技术，新冠病毒无法被消灭掉，也很难做到百分之百疾病的控制。所以，现阶段最关键的清零就是对疫情的清零。

“动态清零的精髓，一个是快速，还有一个就是精准。”梁万年表示，要做到快速，要求保持高度的警惕，也就是公共卫生系统的监视能力要强化，加强一些症状的监视，加强病源的监视，一旦发现就快速地实行围堵，把疫情控制在最小的范围。

梁万年认为，“以快治快”是战胜奥密克戎变异株非常重要的经验，也是现在必须要坚持的一种打法。

“动态清零”另一个精髓是精准，除了此前一直强调的精准的流行病学调查等内容，梁万年认为，更重要的是要精准地平衡好疫情防控与老百姓正常的生活之间的关系，精准地平衡好疫情防控措施与社会经济发展的关系。

“疫情防控和经济发展不是对立的，是相辅相成的。”梁万年表示，疫情防控的最终目的，除了保障人民的生命安全和身体健康以外，也是要促进经济的发展，所以不能把它们对立起来。

让各项防控措施更加人性化、更加有温度

在疫情严重的地区，抢菜成了居民每日必备动作，生活物资缺乏给居民生活造成了各种不便，还有疫情地区的就医难题。

在疫情防控过程当中，如何在保证政策措施落地的同时更加人性化、更加有温度，需要进一步加强。

“这些问题必须要立整立改。”梁万年表示，比如不能因为抗击新冠肺炎疫情，而忽视了正常的医疗卫生需求，必须要建立一种机制，使抗疫和保证正常医疗服务需求两不误。

梁万年认为，发现问题、解决问题本身就是抗疫，也是正在一步一步的逼近抗疫的最终胜利。

梁万年表示，针对这些问题，提示各地在下一步的疫情防控中必须从四个方面做好准备：

第一，应急管理机制。从各地的抗疫实践看，疫情指挥决策系统和应急管理系统必须要联动起来。

第二，保供系统。城市实施必要的封控管理的时候，怎么保障城市供应，这需要做好充足的准备。

第三，正常抗疫的物资储备，口罩、呼吸机、防护服等等。

第四，针对疫情的工具和手段，核酸、方舱、隔离点、转运车辆、医务人员等等方面的准备。

“这四个方面必须要做充分的准备，现在各地都在做。”梁万年表示，这些举措宁可备而不用，不可用而无备。

躺平后造成的恶性循环将是一场灾难

奥密克戎传播迅速，感染者中轻症和无症状感染者比例高，这是不是能成为我们放松防控甚至“躺平”的理由？而目前我国实施的防疫措施是否大动干戈了？

“防控的措施对付奥密克戎不是大动干戈。”梁万年表示，无论是从传播力、致病力、病死率等都远远超过流感。

梁万年以香港的真实世界的数据来举例，香港人群的奥密克戎流行株平均病死率是0.75%左右，是流感的七倍到八倍。从老年人群来看的话，特别是80岁以上的老年人群，它的病死率将是普通流感的近百倍。

还有一个关键因素，就是我国老年人的新冠疫苗接种率。根据国家卫健委公布的数据，截至4月18日我国60岁以上老年人疫苗接种，覆盖人数为22552.1万，完成全程接种21393.8万，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的85.41%和81.03%，加强免疫接种已经完成15487.4万人。

“我国老年人口数量巨大，目前老年人口疫苗接种率相对来说还不够高。”梁万年表示，一旦疫情管控放松，它的结局可以看得很清楚，肯定是病毒广泛地传播，老年人群的重症和死亡数量是巨大的。对于一个国家来说是一个巨大的灾难。大量重症的出现，反过来挤兑医疗系统，而且随着医务人员感染势必又会造成正常的医疗服务的需求得不到有效满足，将会形成一种恶性循环。

“这种恶性循环一旦形成，将是一个灾难。”梁万年强调。

对于大家关心的到底何时能够放开的问题，梁万年表示要具备几个条件：

从全国角度来看，首先要保证易感人群有比较好的免疫力，现有的手段是靠疫苗接种，建立起比较好的防护。实践已经证明，疫苗对于预防重症和死亡是特别有效的。

第二点是对这种病毒变异的认识需要进一步加深。奥密克戎变异株肯定不是最后一个变异株，这是国际科学界的一个共识。如果说奥密克戎再也不变了，这是人类的好消息；但哪天它变得更坏了，传播力强、致病力也强，我们还是要采取更加严格的措施。

第三点是准备措施。针对奥密克戎传染需要的救治床位，包括人力物力的准备。在疫情防控状况下，有效的生活物资保障准备，还有比如交通、配送、社区管理等相关机制的建立。

来源：澎湃新闻

编辑：朴丽娜

(责编：周志华(实习生)、牛镛)