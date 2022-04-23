新华社上海4月23日电（记者周蕊）上海市疫情防控指挥部生活物资保障专班（上海市商务委员会）23日发布通知，要求落实最严的责任、实施最严的监管、开展最严的执法和最严的追责，从源头把控保供食品安全，加强对生活物资保供礼包供应商的资质资格审定，确保政府保供的“好事办好”“实事办实”。

近日，上海出现一些保供物资涉嫌以次充好、假冒伪劣等问题，引发社会广泛关注。上海要求按照“四个最严”标准，聚焦重点行业、重点场所、重点品种，加大监督检查力度，从严从重从快查处食品安全违法行为，确保保供生活物资质量和食品安全。

对于生活物资保供礼包，上海商务部门实行提级管理，加强对供应商资质资格审定，一旦发现证照资质不符合要求的，及时剔除出保供企业“白名单”，并作为案件线索进行追查。

各区市场监管部门加强保供礼包抽查核验，抽检合格后方可向市民发放。发现不符合要求的，立即通报商务部门，一律不得向市民发放。发放组织者承担食品安全管理责任，督促食品生产经营者加强食品采购、运输、贮存和发放过程食品安全管理。通过明确有关各方责任，切实把好保供礼包的来源关、品种关、质量关。对于捐赠生活物资，接受捐赠的区、街镇和单位，要加强运输、分装、配送等各环节的管理，确保质量安全，各区市场监管部门主动开展监管，发现不合格的要妥善处置。

此外，上海要求各区和街镇畅通保供服务热线，主动接受市民对礼包发放和受捐生活物资的监督，对涉及的舆情，要第一时间开展调查，及时回应社会关切和市民担忧。

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