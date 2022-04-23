新华社北京4月23日电（记者王艳刚）记者23日从北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，4月22日22时至23日16时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者15例，其中朝阳区12例、顺义区2例、房山区1例，均为确诊病例。

北京市疾控中心副主任庞星火表示，22日以来，北京市累计报告20例新冠肺炎病毒感染者。初步流调结果提示，目前病毒已隐匿传播了1周，感染者人群多样、活动范围广，目前已涉及学校、旅行团及多个家庭。随着排查力度加大，未来还将发现续发病例。

朝阳区人民政府副区长杨蓓蓓表示，这次疫情涉及多名学生，朝阳区将全力照顾好集中医学观察、居家观察学生的学习生活。学校以班为单位，与隔离学生家长保持畅通的信息互通，解决家长、学生学习诉求，安排班主任及心理教师做好线上学生心理辅导工作，组织骨干教师，做好学科线上辅导和体育活动的指导。

房山区委常委、常务副区长吕晨飞表示，房山病例从事外卖骑手工作，主要通过美团App接单，送餐范围主要在窦店镇及周边地区，已判定包括窦店镇小高舍村、田家园小区等风险点位24个，下一步房山区将根据流调和采样情况，科学划定风险区域，加大风险人员排查管控力度，落实好各项防控措施。

顺义区人民政府副区长冯江全表示，顺义区已完成病例到访过及其周边7个村、社区的核酸检测，并同步对与河北接壤的李遂镇、北务镇、大孙各庄镇开展了区域核酸检测，累计检测7.86万人，结果均为阴性。

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