北京新增确诊病例涉旅行团、学校 初步判断未来传播风险高

4月22日16时至22时，北京新增4例本土新冠肺炎确诊病例。另有1例核酸复核阳性人员及9例核酸初筛阳性人员。经初步流调，新增确诊病例涉及京郊老年旅游团、装修人员及在校学生，活动范围广，且涉及多个人员密集场所，初步判断未来传播风险高。

4月22日晚，北京召开疫情防控工作新闻发布会。北京市疾病预防控制中心副主任庞星火在发布会上作上述通报。

根据通报，新增的4例确诊病例中，有2人从事装修装饰工作，曾于4月19日至20日一同参加京郊老年旅游团。

对此，北京加强旅行社“北京人游北京”团队旅游疫情防控管理。从4月23日起，14日内组织过“北京人游北京”团队旅游业务的北京旅行社，其导游、司机和其他员工均要加做1次核酸检测，核酸检测阴性结果未出前采取居家办公，不得从事“北京人游北京”团队旅游带团服务业务。

与此同时，北京将装饰装修从业人员统一纳入社区防控管理，并纳入居住地社区重点人群常态化核酸检测筛查范围。装饰装修人员进入施工场地前，应第一时间向施工场地所在社区报备，并出示核酸证明和健康码。

新增的4例确诊病例中，有1人为北京市朝阳区一所中学的学生，而新增的9名核酸检测初筛阳性人员均为其同班同学。

所涉学校即日起停课7天并进行临时管控。朝阳区对该校全体师生员工及环境进行核酸检测，高风险人员将集中转运，其他人员居家隔离。学校启动线上课程，确保所有学生停课不停学。学校将根据核酸检测结果确定复课时间，复课时学生需持48小时核酸阴性证明。

庞星火表示，当前，北京疫情防控形势严峻复杂，要继续坚持“动态清零”总方针不动摇，快速开展风险人员及物品排查，尽快阻断疫情传播风险。

北京市政府新闻发言人徐和建指出，“五一”假期前后，人员流动性增加，对首都疫情防控是一场大考，对每个首都市民也是一场大考。学校、工地、装修从业人员等重点行业、重点人员要认真做好防疫排查。严密防范“自驾游”“老年团”疫情风险。市民要自觉履行防疫责任，确保首都安全和个人安全。(徐婧)