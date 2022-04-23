“所有的付出都值了”（抓细抓实各项防疫工作）

4月19日凌晨2时，海南援沪医疗队队员、嘉定南翔方舱医院医疗小组组长洪日，正在跟接班医生交接工作。当他在三亚听到海南组建援沪医疗队的消息，毫不犹豫地就报了名，“上海现在有困难，我没有不来的理由。”

多年来，上海对海南教育卫生事业帮助很大。听说要去上海支援，全省医护人员踊跃报名。4月3日，这支医疗队出征。

“我和上海缘分太深！”46岁的洪日，把上海视为第二故乡。这位上海儿童医学中心三亚市妇女儿童医院的乳腺科主任，在上海读的博士，还在复旦大学附属肿瘤医院乳腺外科深造半年。“我现在的工作单位，就是上海儿医中心的附属医院，很多技术和管理干部都是上海人。”

海南援沪医疗队来自11个市县、38家单位，共908人，其中医生163名、护士737名、管理人员8名。

进驻方舱医院前，海南援沪医疗队每天到嘉定区开展核酸检测采样工作。4月8日21时，嘉定南翔方舱医院启用，收治了约1600名新冠感染者。洪日每天跟医疗小组一道，对轻症患者开展临床治疗，对有糖尿病、高血压、心脏病、哮喘、恶性肿瘤等基础病的感染者进行诊治，“5小时一班，穿着防护服，顾不上吃喝，上厕所也不方便。”

据海南省援沪医疗队领队李文秀介绍，他们管理着华亭、南翔和安亭飞众3个方舱医院，到4月19日晚，累计收治感染者5422人，已出院1724人，转院27人。

在嘉定区南翔镇开展全域全员核酸采样时，当地居民向海南医疗队员们表示感谢：“海南医疗队，你们辛苦了！”洪日感动地说：“听到这样的肯定，所有的付出都值了，希望我的第二故乡早日战胜疫情！”

《 人民日报 》（ 2022年04月23日 02 版）