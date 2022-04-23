“我们就像是一家人”（抓细抓实各项防疫工作）

上海的社区抗疫一线，有不少志愿者是外籍友人。

4月20日下午，在浦东新区金桥镇金桥酒店公寓小区的林荫道上，一个胖嘟嘟的“小蓝”正扛着一袋袋生活物资，从小区门口运到指定居民楼。

被口罩遮去大半的脸上，只露出高鼻梁和蓝眼睛，英国人马修告诉记者，自3月11日小区出现密接并封控相关楼栋以来，他一直在做志愿者，搬运物资、清洁楼道、维持核酸采样秩序、收发抗原检测试剂……

“当志愿者，让居民方便，我也收获了很多。”马修住的楼栋有170多名居民，现在他几乎认识了所有人，有了不少好朋友，一见面都笑着嘘寒问暖。这让他在异国他乡有了家的感觉。

“我们社区是外籍人士密集的国际社区，5100多名居民，近1/3是外国人，很多人在上海已经生活多年。”碧云社区第一居民区党支部书记张晓青说，疫情发生后，很多外国友人纷纷加入志愿者队伍。目前，社区服务抗疫一线的外籍志愿者有52人，占志愿者总数的15%。

家住金桥碧云花园一期的杨慧娟来自新加坡，能说一口流利的中文。之前，她就与一些外籍友人成立了一支公益志愿团队，经常前往敬老院、特殊学校志愿服务。

眼下，这支团队又加入到社区抗疫志愿服务中，分外忙碌。做好物资保障是重中之重，之前杨慧娟做过社区团购，有固定采购渠道，这次正好发挥长处。

需求量猛增，要守好居民“菜篮子”并不容易。杨慧娟组建了17个楼栋团购群，每个群安排一名志愿者担任负责人，大家分工协作，保证物资及时送达。

“社区很多人来自世界各地，说着不同的语言，有着不同的文化，但我们就像是一家人。”杨慧娟说。

长宁区虹桥街道伦敦广场小区的丹麦籍社区志愿者李曦萌，在中国生活了近30年，中英文都流利。他所在的社区一半是外籍人士，他在疫情防控中一下子成了邻居们的好帮手。

“核酸码、健康云……有些人从来没用过，前期我们主要帮他们做注册、申请和登记。”最近，上海气温一度超过30摄氏度，穿着防护服的李曦萌，在户外一忙就是一天。

“遇到困难，我们每个人都应该一起想办法解决。”李曦萌说。此前，他也一直热心公益，与街道和居委会工作人员很熟悉。“我们居委会好多人近一个月没回家了，物业也特别缺人手，单靠他们怎么行！”

遇到问题，想办法寻求最优解，作为一家公司的创始人兼首席执行官，李曦萌将商务经验运用到社区抗疫，效果不错——尽可能多招募双语志愿者，及时在社区群发布防疫信息，要特别留意老人、孕妇、有小孩家庭的特殊需求……他和妻子还自告奋勇帮大家联络采购生活物资。

“看到大家几乎不缺东西了，再忙再累也值得！”他说，“当务之急，就是要携手同心，共渡难关。”

《 人民日报 》（ 2022年04月23日 02 版）