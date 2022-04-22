京东在沪落地超1000个无接触社区保供站

近日，在上海市嘉定区多个小区门口，京东的“无接触社区保供站”落地运营。据了解，这些站点将作为社区门口的临时货物储存与防疫消杀点，京东小哥提前将防疫及民生物资送到小区门口空旷区域，提高“最后一百米米”的配送效率。

据京东快递相关负责人介绍，在上海方面的支持下，京东快递探索尝试社区配送新模式，在严格按照防疫要求的前提下，提高为上海市民物资配送服务的效率。目前已落地1000多个无接触社区保供站，后续将陆续复制推广。

同时，京东又新调拨了800余名快递小哥增援上海，到目前，京东从全国各地陆续调拨增援的分拣、快递小哥已超4000人。

另外，京东已在上海部署100余台智能快递车，在封闭社区进行物资的无接触配送。此外，向上海地区多家方舱医院持续投用数十台室内配送机器人，用于方舱内部送餐、送核酸样本等工作。京东将通过“无接触社区保供站+智能快递车”相结合的方式，进一步发挥智能快递车、室内配送机器人等“最后一公里”“最后一百米的技术优势，提高快递站点到社区的接驳效率。（季觉苏）