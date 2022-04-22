北京提倡市场从业人员非必要不出京

五一假期即将来临，北京市场防疫方面将有哪些新举措？昨天，在北京市第309场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市市场监督管理局副局长唐云华介绍，五一假期，北京将科学做好市场防疫工作，加大市场监管力度，提倡市场领域相关从业人员五一假期非必要不出京，最大限度减少出京活动。

北京将科学做好五一假期市场防疫工作，加大市场监管力度。市场领域餐饮、商超、农贸市场、批发市场等重点业态要严格履行疫情防控主体责任，落实落细测温验码、通风消杀、卫生清洁、个人防护等各项常态化防疫措施，做好客流疏导，严防扎堆聚集。

唐云华特别强调，提倡从业人员非必要不出京，最大限度减少出京活动。“各类商超、餐饮、农批市场、食品冷链等食品生产经营者，以及外卖送餐等生活服务业从业人员是首都城市功能运行的重要基础，提倡大家在京过节，共尽一份力，巩固来之不易的首都防疫成果。”

同时，严格从业人员进返京管理，所有从业人员抵京前或抵京后12小时内利用“京心相助”小程序向所在社区（村）、单位、酒店报备；抵京24小时后、72小时内须进行1次核酸检测；抵京后7日内不聚集、不聚会、不前往人群密集场所。市场领域进返京从业人员上岗前须持有48小时内核酸检测阴性证明，阴性检测结果未出之前居家办公。

五一期间，本市将持续严格落实市场领域重点从业人群定期核酸检测制度。其中，冷链食品从业人员实施核酸检测“每日一检”；批发市场、农贸市场从业人员“两日一检”；中央厨房、集体用餐配送单位从业人员“三日一检”。对未落实核酸检测频次要求的上述人员实施“北京健康宝”弹窗提示。上述要求视疫情形势动态调整，未按照规定频次开展核酸检测的相关从业人员不得上岗。

下一步，北京将对市场领域餐饮、零售企业免费开展员工定期核酸检测出台相关政策，对环境核酸检测、消杀等防疫管理制定相关鼓励支持措施，实现市场领域从业人员“应检尽检”。

唐云华介绍，五一期间，市、区、街乡镇三级市场监管部门将坚持做好日常监管和应急处置，进一步加强防疫督导检查，加强食品安全、保供稳价等重点领域监管。以节令食品、畜禽肉类、蛋类、水产品、时令果蔬等为重点品种，以大型商超、连锁经营企业、批发市场、景点周边餐饮等为重点场所，加强食品安全风险排查和隐患治理，保障广大市民“舌尖上的安全”。加强市场秩序和价格监管，严查哄抬价格、虚假宣传、侵害消费者权益等违法违规行为，维护节日期间良好市场秩序。

北京市市场监督管理局还提示广大经营者、从业人员和消费者，从细节入手，把小事做好，戴好口罩，做好消杀，保持清洁，测温验码，不扎堆、不聚集，践行良好卫生健康行为。 文/本报记者 赵婷婷 王斌 解丽