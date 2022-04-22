上海市22日起开展九大攻坚行动 力争早日实现社会面清零
新华社上海4月21日电（记者袁全）根据上海市委市政府部署，上海市将从4月22日起开展社会面清零攻坚九大行动，力争早日全市实现社会面清零。
根据“统一指挥、分类施策、集中攻坚”的总体思路，集中利用一段时间，采取“全域静态管理、全员检测筛查、全面流调排查、全民清洁消杀、全程查漏补缺”措施，做到“应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治”。
根据九大行动的部署，将开展社区管控行动，最大限度减少人员流动聚集。封控区严格实施“足不出户、服务上门”要求；管控区严格实施“人不出小区（单位），错峰取物”要求；防范区严格实行“个人防护，严禁聚集”要求，人员不得流动到封控区和管控区。对流动人员加大街面巡查力度。对居家隔离对象采取上门磁等方式限制人员外出，健康码赋红码。
开展检测筛查行动。采取分区分级检测推进模式，对封控区每天开展一轮核酸筛查；对管控区采用“3天抗原+2天核酸”组合筛查的方式；对防范区采用“4天抗原+1天核酸”组合筛查的方式；对快递、外卖小哥等城市服务保障人员，每天检测1次核酸、2次抗原。
此外，还将开展流调排查行动、转运隔离行动、腾换扩容行动、中医药干预行动、清洁消毒行动、“拔点”行动、防外溢行动。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn