大江东｜上海建工抢建方舱！不眠不休，日行5万步

【“特殊精神 特殊担当”——上海抗疫系列故事之四十六】

20多天，52个防疫应急项目， 200万平方米总建设面积，82482张床位。疫情之下，上海建工及旗下20家单位的3万余人次建设者，抢出一座座方舱，筑起上海的“护城河”。

方舱建设现场

4月17日，由上海建工历时5天建造并管理运维和服务保障的金山方舱医院顺利交付使用。至此，由上海建工建造的30个方舱医院项目床位交付率超过97%，4个集装箱板房项目箱体100%交付，崇明项目6279间板房也计划于24日前分批验收全面交付。此外，上海建工还建造适应性改造医护项目15个、新建公租房项目2个、实验室项目1个。

闵行体育馆是上海最早建设的方舱医院之一。上海建工3月20日接到紧急任务后，迅速组织900余名建设者，不分昼夜连续奋战72小时，将体育馆改造成能够容纳800个轻症和无症状感染者的集中隔离管理场所。

在嘉定，由上海建工承建的临时隔离用房项目已于近日交付，该项目总建筑面积约11.2万平方米，提供近4000个床位，施工最高峰现场近4000人同时作业。

项目管理人员现场解决问题

在崇明花博园区，2500多名上海建工人争分夺秒，正在建设超6000套临时隔离用房，最快将于4月22日逐步投入使用……

人心齐，泰山移。上海建工旗下一建集团、二建集团、四建集团、五建集团、七建集团、总承包部、安装集团、基础集团、机施集团、装饰集团、园林集团、市政总院、建工总院、房产公司、建材科技、华建公司、新晃公司、电商公司、羿云科技、建工医院等单位发挥各自专业优势和全产业链优势，凝聚起抗击疫情的强大合力。

“3月底的上海，还有点冷，没有被子盖，我们就裹着衣服，每天只能睡不超过两小时。”上海建工集团副总工程师王美华是施工现场为数不多的女性。现场24小时不停工，工人两班倒，交班后就地铺板睡觉，但应急指挥部管理人员要随时待命，解决现场各类问题，只能找间隙蜷缩在车里休息一下。

“现场1000多个工人和100多个管理人员的一日三餐和睡觉问题，是重中之重。”上海建工二建集团工会副主席张轶男负责统筹后勤保障，在新国际博览中心工地现场，她一天行走的最高步数达到5万，曾连续72个小时没合过眼。连续高压工作状态下，怎么让大家坚持下去呢？“作为党总支书记，我一遍一遍告诉大家，你们是最棒的！到了抢工后期，真的完全是靠毅力在支撑。”

连续作战的工作人员席地休息

新国际博览中心方舱医院交付启用后，上海建工旗下安装集团、二建集团、五建集团共39名员工组建后期运维团队，担负起隔离点内机电和土建的维保任务，纳入整体封闭管理，挑战也随之而来。

安装集团总工程师、维保团队负责人冯强说，“由于场馆内部为污染区，10个场馆在使用过程中，出现任何故障，我们都要以最快速度排查解决。”每一位维保队员进入隔离区前，都要穿上厚厚的防护服。接到报修后，团队会首先派一名工人入舱确定故障情况，再通过对讲机报告，让对口维修的维保队员进入。

“累到筋疲力尽，但也很充实”。在金山方舱医院项目现场，四建集团物资部总经理助理鞠力说，“由于时间紧、任务重，很多事情都是摸石头过河，团队力量的伟大，在这一刻充分体现出来。”四建集团动力设备部总经理肖记民负责设备调度管理工作，每天要接超过300多通电话，每晚睡眠不到3个小时。高强度的工作，也让他发现了过去设备管理的一些问题，“要从战斗中学习经验，再把这种经验投入其他建设。”

上海建工员工不计得失、不辞艰苦，持续奋战在建设第一线。“使命必达，同心守沪——我们义不容辞！”上海建工党委书记、董事长徐征说。

（图片和视频均由上海建工提供）