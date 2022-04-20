本报北京4月19日电 （记者王美华）国务院联防联控机制19日举行新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况。

“当前，全球新冠肺炎疫情仍然十分严重。世界卫生组织宣布，新冠大流行继续构成国际关注的公共卫生事件，并强调了维持公共卫生和社会措施的重要性。”国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，要继续坚持外防输入、内防反弹，坚持科学精准、“动态清零”，不犹豫、不动摇，抓实抓细疫情防控各项举措，层层压实责任，推动检测、转运、收治各环节紧密衔接，尽早实现社会面清零目标。要切实保障好就医用药、食品供应，及时回应和解决群众迫切需求。

“近一段时间，全国疫情形势呈现逐渐企稳态势，但地区之间交叉输入影响明显。”国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，河北、江苏、浙江、安徽、广东、福建、辽宁等省疫情总体趋于平稳；上海市近日疫情仍处于高位，社区传播风险仍然较高，防控形势依然严峻，防控任务仍十分艰巨紧迫。

“‘动态清零’与‘零感染’有着本质区别。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友介绍，“动态清零”虽然不追求零感染，不要求全国在某个时刻无新冠感染，但对于每一起发生的疫情，都要求在较短时间内将其扑灭。疫情发现得越早，疫情规模越小，就越容易做到动态清零。过去两年多的防控实践证明，对于输入性聚集性新冠疫情，我们能够发现一起、及时扑灭一起。“动态清零”就是以最小的社会成本，获得最大的社会效果，这符合我国防控实际，是中国新冠防控策略的最佳选择。

“目前，还没有发现新冠病毒变异在传染性、致病性等方面有明显的规律，既有可能向传染性增强、致病性减弱方向发展，也有可能向传染性增强、致病性也增强方向发展。无论如何变异，我们要从最坏的可能去准备。”吴尊友指出，针对不断变异的新冠病毒，一方面要时刻密切追踪全球范围内新变异毒株在传播范围、传染性、致病性等方面变化和进展；另一方面，坚持常态化防控措施，包括早发现、早报告、早隔离、早治疗的“四早”措施。对于普通百姓来说，就是做好疫苗接种，坚持落实个人防护措施，如戴口罩、注意手卫生、保持社交距离等。

截至4月18日，全国累计报告接种新冠疫苗33亿1746.3万剂次，完成全程接种的人数为12亿4676.9万人。60岁以上老年人疫苗接种覆盖人数达2亿2552.1万，完成全程接种2亿1393.8万，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的85.41%和81.03%。