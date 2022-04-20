单日出院出舱人数超过新增阳性感染者人数

新华社上海4月19日电 （记者袁全、胡洁菲）在4月19日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市卫健委通报：4月18日，上海实际新增本土确诊病例和无症状感染者共计19442例。同日，上海本土确诊病例出院1211例，无症状感染者解除集中隔离医学观察22075例，出院出舱人数共计23286例，超过了当日新增阳性感染者人数。

截至4月18日24时，上海在定点医疗机构接受治疗的重型患者有21例。

4月18日，上海新增死亡病例7例。患者年龄最小的60岁，最大的101岁，合并冠心病、糖尿病、高血压、脑梗后遗症、脑出血等严重的基础疾病，均未接种新冠肺炎病毒疫苗。上述7例入院后病情加重，抢救无效死亡，直接的死亡原因由基础疾病导致。

4月15日以来，上海已累计完成核酸筛查3700余万人次。19日开始，上海将连续三天在封控区开展核酸筛查，并将于20日同时在管控区开展核酸筛查。目前，上海单日最大核酸检测能力已近500万管。此外，上海还配置了2000余辆样本转运车，加快样本转运速度。