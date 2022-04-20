90个小时建成交付（抓细抓实各项防疫工作）

4月18日，上海徐汇方舱医院正式启用，开始接收感染者。这座拥有1562张床位的方舱医院，原来是一家4S店，从动员建设起，仅用90个小时便建成交付使用。

在接到援建上海徐汇方舱医院的通知后，中建一局一公司党委立即发出了“动员令”。

“早一分钟抢建好方舱医院，早一分钟收治感染者。”中建一局一公司副总经理刘浩立马动身向徐汇方舱医院建设场地奔去。3个小时后，项目人员组建完成，党员先锋队、青年突击队冲锋在前，各类工程机械火速驰援施工一线，一场与时间的赛跑由此开启。

从4S店的拆改到病房的隔离建设，从床位铺设到水电改造、通信保障……600余名建设者齐心协力，通宵奋战。

图纸不全、部分图纸与现场不符怎么办？项目总设计师凌宇带领团队对现场进行反复踏勘、复测，凭借丰富的专业设计经验想办法，充分利用建筑现有结构，合理布局床位，尽量将拆除工作性价比提到最高。

那几天，凌宇每天只睡两三个小时，一遍遍地勘查工程现场，发现问题后让现场作业人员及时纠偏、杜绝返工。“由于这个项目是边拆除、边设计、边施工，现场不断有新问题出现，每一个环节都容不得疏忽，必须做到万无一失。”凌宇说。

为确保改造工程如期完成，建设者们日夜奋战在施工现场。“前些天，上海下大雨，建设者们身上是湿的、眼睛是红的、嗓子是哑的，大家24小时内两班倒，只为加快建设步伐，为上海打赢这场疫情防控攻坚战贡献一份力量。”刘浩说。

1562张床位、50多个集装箱、1.5万多米PVC线管、1万多米电线电缆、100个移动卫生间、50个淋浴间、200余台配电箱、1000多米管道敷设、无线网覆盖及优化……经过连续奋战，如期完成这个方舱医院工程类改造建设任务，大家伙儿虽然累，但都觉得很值得。

《 人民日报 》（ 2022年04月20日 04 版）