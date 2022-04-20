着力解决群众急难愁盼问题（抓细抓实各项防疫工作）

上海浦东公安分局沪东新村派出所民警郑启霞管辖的柳博小区，有4300多名居民，其中1300多名是60岁以上老人，很多患有慢性病。此轮疫情发生后，慢性病人配药成了问题，也成了郑启霞的牵挂。

4月11日，上海市公安局党委召开会议，要求全市公安机关所属各派出所成立社区帮困先锋队，协同做好社区内独居老人、儿童、残疾人、孕产妇、危重病人等特殊人群的民生服务保障，积极为他们排忧解难。

此后，郑启霞原本在社区里拉起的服务队从20多人增加到176人。对慢性病人挨家挨户走访后，郑启霞的手机里多了一个文件夹，里面记录着近500名患有慢性病的居民的疾病名称、药品名称、药品规格和生产厂家。穿着防护服去居民家收病历卡，组织配药组集中到医院去开药，回来再分拣送药……“配药组的工作最忙，每天要到医院去挂号、问诊、取药，一天要忙10多个小时，常常夜里10点多才能吃上晚饭。但能给居民配上药，就满足了。”郑启霞说。

在上海市黄浦区，打浦桥派出所的社区民警蓝跃全，不时询问有困难的居民缺什么生活用品。“我老伴瘫痪了，平时都要用到纸尿裤，这几天一直没地方买。”居民王阿姨说。听到这话，蓝跃全马上意识到：纸尿裤已成为一些老人的生活必备品，但是老人家不太懂网购，纸尿裤不够用了。

蓝跃全进驻的建三小区是老小区，里面的居民大多是高龄老人。蓝跃全着手统计小区有类似情况的老人，果然，好几户人家有相同需求。当前找到货源充足的店家并不容易，蓝跃全多方打听，终于找到合适的店家，先买了好几包纸尿裤带回小区，解了老人们的燃眉之急。

上海市公安局部署要求全市公安机关充分发挥社区民警“地区熟、人头熟”的优势，全面细致统计辖区内特殊人群。同时，发动和依靠社区干部、物业人员、楼组长、志愿者等各方力量，滚动收集特殊人群有关餐食、用药、就医等方面的集中诉求和急迫需求。

“我因为出血来医院急诊，现在叫不到车回家。”一天凌晨，上海长宁公安分局江苏路派出所民警张兴林、董志达巡逻至区妇幼保健院时，遇到一名孕妇求助。在做好防疫措施后，两名民警驱车将她送回了天山路上的家中。

本轮疫情以来，长宁区妇幼保健院因120运力不足，有时会出现产检孕妇、出院妇婴滞留医院的情况。江苏路派出所建立警医联络保障渠道，为妇婴提供必要的返家护送服务。

针对社区危重病患的就医问题，特别是血透、重大疾病紧急就医等需求，公安机关协同落实医患对接等措施，组织社区帮困先锋队做好病患离开小区、救护车通行等服务保障，紧急时提供必要的出行便利。

眼下，上海公安机关已成立600多支社区帮困先锋队。从送婴儿急需的奶粉，到协同解决独居老人、危重病患的用药需求，奋战在这座城市的人民警察，正在用心用情用力解决好群众的急难愁盼问题。

《 人民日报 》（ 2022年04月20日 04 版）