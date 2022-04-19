北京：130余位百岁以上老人完成疫苗接种

发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报，截至4月17日24时，本市累计报告接种新冠病毒疫苗6095.75万剂，累计接种2309.09万人，累计完成加强免疫接种1555.99万人。其中，60岁及以上人群累计接种901.10万剂，接种346.40万人；3～11岁人群累计接种314.40万剂，接种160.24万人。3～11岁人群全程接种率超过91%，60岁及以上人群第一剂接种率达80.6%，按照序时可加强免疫人数，也就是满足接种第三针条件的人，加强免疫完成率达到80%。

近期，市民接种疫苗意愿明显提升，近两周以来，全市累计接种新冠病毒疫苗55.90万剂，其中加强免疫接种近33.30万人，60岁及以上人群接种9.20万人，特别是80岁以上老年人接种3.30万人。本市累计有130余位百岁以上老人完成疫苗接种，其中最年长者达110岁。目前，仍有部分老年人特别是高龄老年人还没有接种疫苗，还有部分已经完成全程免疫（第二针）满6个月的市民没有接种加强针。

庞星火表示，奥密克戎变异株传染性强、传播速度快，高龄、有基础疾病的老年人群如果感染后出现重症和死亡的风险明显增加，根据研究数据显示，接种新冠病毒疫苗特别是接种加强针可以明显提高体内抗体水平和疫苗保护效果，尤其可以显著降低重症和死亡风险。请尚未接种新冠病毒疫苗的老年人一定要尽快接种。有慢性基础性疾病的人群更需要新冠病毒疫苗保护，在常规药物治疗的慢性病，一般不是接种疫苗的禁忌，具体可咨询临床医生或接种医生。

庞星火表示，请所有完成全程接种满6个月的18岁及以上市民务必及时接种加强针。本市已于3月11日启动了新冠病毒疫苗序贯加强免疫接种工作（也就是指加强免疫采用与第一针、第二针不同技术路线的疫苗进行加强免疫接种），全市166个接种点可以提供序贯加强免疫接种服务，尚未接种加强针的市民朋友既可以选择同源加强免疫，也可以选择序贯加强免疫接种。