禁止在医院太平间开展营利性殡葬服务

昨日，北京青年报记者从市卫健委获悉，为有效解决医院太平间服务中群众反映强烈的突出问题，进一步规范和加强医院太平间及殡仪服务管理，保障人民群众合法权益，在相关部门的支持下，市卫生健康委就加强医院太平间管理工作在全市进行部署安排。其中明确，本市禁止在医院太平间区域开展任何营利性殡葬服务，依法依规开展相关工作。对于有相关殡仪服务需求的逝者家属，应通过与本市各殡仪馆对接合作的方式，稳妥做好服务。

此前，北医三院太平间殡仪服务外包公司收取天价殡葬费事件备受社会关注。事件发生后，北京市市场监管局、北京市民政局、北京市卫健委三部门实地检查发现，涉案企业北京天堂祥鹤殡仪服务有限公司涉嫌存在不明码标价、不执行政府定价、未经批准开展遗体存放业务等违法违规行为。北京市民政局拟对该公司没收其违法所得，并从重进行处罚。北医三院存在对外包公司失于监管问题。根据4月13日通报的进展，本市已启动对全市医院太平间外包情况全面排查，并将研究制定改进医院太平间管理服务的政策措施。

根据北京市卫健委昨日发布的最新信息，本市将进一步规范和加强医院太平间及殡仪服务管理。在严格太平间服务管理方面，各医院应按照民政部等16部门《关于进一步推动殡葬改革 促进殡葬事业发展的指导意见》《北京市民政局关于进一步做好殡葬服务收费和管理工作的通知》等文件要求，进一步加强对太平间管理领域的排查和管理，禁止在医院太平间区域开展任何营利性殡葬服务，依法依规开展相关工作。对于有相关殡仪服务需求的逝者家属，应通过与本市各殡仪馆对接合作的方式，稳妥做好服务。

针对医院监管责任，本市要求各医院对目前合作开展工作的殡仪服务机构，在合作协议约定和日常工作中充分履行医院的监管职责，严格审核殡仪服务机构资质，确认合作机构是否经民政部门许可准入、具有《殡仪服务许可证》，对于无资质的殡仪服务机构立即责令其停止服务。对殡仪服务机构超范围从事殡仪服务、违反殡仪服务收费政策、未在显著位置公示各项服务信息等情况进行常态化监督。强化安全保障，指导殡仪服务机构做好卫生防疫，杜绝违反疫情防控、安全生产管理规定等违法违规行为。对合作殡仪服务机构违法违规行为失察失管的医院，一经查实，应承担相应管理责任。

关于妥善做好太平间服务保障，提出各医院在排查和规范太平间合作殡葬服务公司服务的同时，积极稳妥做好与殡仪馆的殡仪服务衔接，提供合规的殡仪服务。在太平间相关区域做好本市各殡仪馆地址、联系方式、投诉举报电话等信息公示，主动做好逝者家属告知。严格太平间管理制度、运行监管机制和服务流程，做好遗体接运车辆和医疗废物管理，做好太平间服务保障。

下一步，市卫生健康委将进一步加强对医院太平间管理监督检查，会同有关部门研究持续改进太平间管理的政策措施，发现医院存在违规行为，卫生健康部门将根据职责严肃处理，坚决维护群众合法权益。（蒋若静）