乳腺癌科学化管理促进项目启动

本报北京电 （记者熊建）日前，由健康报社与中国民族卫生协会共同主办、罗氏制药支持的“赋能专科建设 共创健康中国——乳腺癌科学化管理促进项目”在京启动。项目旨在进一步提高医疗机构乳腺癌单病种管理能力和诊疗规范化水平，保障乳腺癌诊疗质量与安全，更好地维护患者的健康权益，逐步提高乳腺癌患者五年生存率。

作为国内治愈率最高、生存期最长的恶性肿瘤，乳腺癌诊治已进入慢性病管理时代。中国工程院院士徐兵河表示：“乳腺癌已经成为慢性病管理的标志性癌种。在实施健康中国战略大背景下，乳腺癌正在逐渐从以疾病为核心的多学科综合诊疗模式，转变为以患者为中心的全方位跨学科管理模式。这要求我们以全生命周期健康管理为核心目标，全面推进覆盖癌症早期预防及高危筛查、急病期多学科规范化诊疗、慢病期跨学科管理癌症伴随疾病的‘全方位、全周期’健康管理。”

中国抗癌协会乳腺癌专业委员会主任委员吴炅教授表示，作为早期乳腺癌系统治疗的一部分，新辅助治疗不仅为乳腺癌患者带来了降期保乳的可能性，也为患者药物敏感性评估提供了相关信息，以便指导后续治疗，让更多患者获得治愈的机会。“未来我国乳腺癌规范化诊疗应重点聚焦新辅助治疗、保乳手术、晚期治疗规范开展等方面。只有补齐这些短板，中国乳腺癌患者身心治愈的机会才更大，拥有更高质量生活的几率才更大。”吴炅说。

“乳腺癌科学化管理促进项目”计划用1年时间，覆盖全国30个省份的297家医院。主办单位将发布《乳腺癌多学科诊疗中心执行手册》，邀请全国知名专家组织召开区域项目启动会和学术交流会，对各级医院的乳腺外科、内科、病理科、影像科、血液科等多学科开展乳腺癌规范化培训，指导医院开展规范化诊疗。