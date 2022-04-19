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上海市就医保药应急平台启动

保障重症慢病患者不“断药”

2022年04月19日05:26 来源：人民网－人民日报海外版

　　图为4月16日晚，微医药品保供小组志愿者（左）在上海市徐汇区一小区为患者送达急需的治疗房颤的药物。
　　夏萍萍摄（人民视觉）

　　本报电  （陈得）为进一步保障重症慢病患者群体就医购药，提升药品配送效率，“上海市就医保药应急平台”于4月15日开通。该平台由上海市数字医学创新中心联合微医、瑞金医院等医疗机构、医药企业发起，为在沪重症慢病患者提供在线问诊、复诊购药、药品配送、健康管理等服务，疏通用药的“最后100米”。

　　“请尽快配送，急需用药！”在微医针对上海疫情快速开通的义诊平台上，每天都有大量的患者在线问诊，近半有药品配送需求，其中又以重症慢病用药的需求最大。为了尽快把药品送到患者手中，微医在联合物流配送企业、医药企业进一步增强药品的供应能力的基础上，自建应急药品配送组，召集符合条件的员工志愿加入到配送队伍。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)


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