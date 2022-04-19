4月18日，河南省支援吉林市医疗队队员临行前合影留念。

新华社记者 张 楠摄

3月初吉林省发生本土疫情以来，来自国家工作组和12个省区市的33支医疗队共5849人驰援吉林。经过一个多月的奋战，吉林省已实现疫情防控社会面清零，援吉医疗队也将陆续踏上归途。

我们是战友，工作一起上

4月16日，黑龙江援吉疾控队正式返程。距离他们来到长春市支援，已经过去一个月。

3月15日中午，黑龙江的10名疾控人员接到驰援命令，当天抵达长春，和当地的疾控人员组成流调专班。“我们支援各地疫情的经验相对多一点，尽最大力量帮助长春的同事。”领队仲伟麒说。

一个月的战斗，黑龙江援吉疾控队与当地工作人员压力一起抗，工作一起上，结下了深厚的友谊。临别之际，流调专班的一名公安干警紧紧握着仲伟麒的手，反复地说着“一定要回来看看，一定要回来看看”。

一样的泪水，不一样的心情

3月15日那天大雪纷飞，何玉龙带领内蒙古援吉疾控队从通辽市出发，不到4小时的路程因路滑开车用了10多个小时。

抵达吉林市后，疾控队立刻开展工作，哪个地方病例多就去哪里。何玉龙至今记得第一次见到当地一位疾控中心负责人时的场景，“50多岁的汉子，几天没休息，看见我们时，当场就哭了。”何玉龙说，“我能理解他的压力有多大。我跟他说，兄弟放心吧，我们在！”

一句承诺就是一个月的坚守。30天没日没夜地奋战，终于迎来了曙光。

告别会的当天，那位50多岁的汉子拉着何玉龙的手，又哭了。他说：“多亏有你们，帮助我们控制住了疫情。”

“国家有需要，我们就出征”

中南大学湘雅医院重症医学科主任张丽娜离开的时候，吉林省人民医院重症区的医护人员难掩泪水，却只能隔着防护门，在微信上道一声“珍重”。

张丽娜是国家工作组成员，负责帮助吉林省的定点医院建立救治体系。吉林省人民医院是此次疫情的全省会诊中心，承担大量重症病例的救治工作。吉林省人民医院急诊内科副主任张彦宏说：“幸亏有这些国家级专家深入病区指导。他们的大家风范，他们应对原始毒株、德尔塔和奥密克戎的丰富经验，给了我们最大的底气。”

在吉林奋战一个多月后，张丽娜16日返回湖南，很快将奔赴上海，“国家有需要，我们就出征。”

（据新华社长春4月18日电 记者郎秋红、邵美琦、赵丹丹）