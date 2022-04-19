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上海三个区疫情基本趋稳

封控区连续四日开展核酸检测

2022年04月19日05:20 来源：人民网－人民日报海外版

　　据新华社上海4月18日电  （记者袁全、胡洁菲）在4月18日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市卫健委通报上海近3日疫情情况：浦东新区、松江区和青浦区总体呈持续下降趋势；闵行区、徐汇区、黄浦区、宝山区、杨浦区、虹口区、长宁区、嘉定区疫情总体处于平台波动状态；普陀区和静安区疫情有所反弹；奉贤区、金山区和崇明区疫情持续低位，基本趋稳。

　　会上，上海市卫健委同时明确后续“核酸+抗原”检测安排：18日起到21日，封控区内每天进行1次核酸检测，4月15日前5天内有阳性感染者的楼栋（宅），上门采样，4月15日前5天内没有阳性感染者的楼栋（宅），错峰下楼采样；对管控区内所有人员，18日、19日、21日各进行1次抗原检测，20日进行1次核酸检测，错峰下楼采样；对防范区内所有人员，于近日再进行1次抗原检测。

　　17日，上海本土确诊病例出院733例，无症状感染者解除集中隔离医学观察19473例，他们将返回居住地接受健康监测。

　　截至4月17日24时，在上海定点医疗机构接受治疗的重型患者有16例。4月17日，新增死亡病例3例。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)


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