“3张条凳。”4月7日，上海张江方舱医院建设尚未完工，高社干和同事们走进来，办公区的用具就是3张条凳。

“来了就是帮忙的。既然来，就不讲条件、不计代价、不怕困难。”作为河南省援沪医疗队临时党委副书记，河南科技大学第一附属医院院长高社干以身作则，立下规矩。他把两张凳子垒起来，当成临时办公桌。

万事开头难。4月17日，记者走进张江方舱医院4号楼4层的指挥部，3张条凳变成了十几张条凳，一张桌子变成了一排桌子，陈设依然十分简单，但工作越做越顺畅。

连日来，指挥部每天都召开例会。感染者医疗保障、医务人员衣食住行、医疗物资等供应需求……各种问题逐一摆上台面，加快解决落实。“昨天院区监控全部启用，床单被套全部到位，物资通道建设完成。今天还要解决病区应急床位，细化医疗废物处置等问题。”高社干说，当日事当日毕，如今方舱医院基本实现高效运转。

在这个方舱医院，有来自河南省内7家医院的1500多名医务人员，床位6140张，分布在7栋楼，管理难度着实不小。“我们充分发挥党组织战斗堡垒作用。一到上海，河南省援沪医疗队就成立临时党委，在张江方舱医院成立临时党总支，7家医院再分设党总支和党支部，把900多名党员拧成一股绳。”高社干介绍，在党员带动下，各单位攻坚克难、互帮互助，迅速形成战斗力。“目前我们做到了医务人员零感染，累计出舱康复者已达1400多人。”

“凡事多替群众着想。”高社干的这句话，体现在医务人员无声的付出里。“有一天，为收治新一批感染者，我们从下午3点一直忙到凌晨4点。”高社干说，大家没有抱怨，都很理解。

卫生间是方舱医院的一大刚需。原本这里每层楼只配备2个卫生间，经过院方主动协调，在每栋楼负一层增加了50多个移动厕所，极大缓解了“如厕难”。“我们还发放了文明如厕倡议书，引导年轻人到负一层上厕所，楼上的厕所优先给行动不便的老年人使用。”河南省援沪医疗队护理组组长、河南科技大学第一附属医院护理部总主任史素玲说，“不论是医务人员、保洁、保安还是感染者，每个人都行动起来，做好每件小事，汇聚更多力量，推动早日实现动态清零。”

《 人民日报 》（ 2022年04月19日 04 版）