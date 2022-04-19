最大限度提升核酸检测效率

4月16日早上7点多，在上海市宝山区集结点，近150名从浙江省湖州市赶来的医护人员穿着防护服走下大巴，分成数个采样工作小组，再乘坐巴士前往不同社区的核酸采样点。

“目前，浙江省每天固定参加上海社区核酸采样工作的有4000余人，采取‘日进日出、快进快出’的工作节奏。”浙江省援沪医疗队队员、浙江省人民医院护理部副主任石爱丽介绍，这些队员来自浙江省各地级市以及十几家省级医院，从3月28日到现在，一直负责上海的核酸采样工作。他们每天凌晨5点左右从湖州、嘉兴等驻地出发，完成采样任务后，立即乘车返回，尽量减少上海的保障压力。“队员们在车上就穿戴好防护装备，下车就能投入工作，在最短时间内做最多的事情。”

浙江省援沪医疗队还有近1700名队员在临港方舱医院负责核酸采样等工作。临港方舱医院目前入住感染者约6000人。石爱丽说，在开舱之前，医疗队对队员进行了培训，同时成立采样专项小组。医疗队采用到感染者床边采样的形式，尽量减少人员聚集。采样人员在一切准备就绪，拿起鼻拭子时，才让被采样人员脱下口罩，尽量减少暴露时间，严防交叉感染。

“目前，我们医疗队在上海已经组织了12次大规模核酸采样，共采集样本1100余万人次。”石爱丽说，整个队伍采取严格闭环管理，确保安全。为了提高出结果的速度，在样本数量急剧增加的时候，医疗队还会调用直升机，将样本空运到位于湖州、嘉兴等地的实验室进行检测。“我们要为上海动态清零尽最大努力。”

“我们的气膜实验室与浙江本地的实验室联合做检测，只为最大限度提升核酸检测出结果速度。”浙江省援沪核酸检测医疗队总指挥方国剑介绍，医疗队在浦东新区周浦镇的一家未完工的工厂内连夜建起了一个迪安气膜实验室。实验室由6个气膜组成，24小时的最大检测能力为10万管。4月5日投入使用以来，实验室累计检测了20多万份样本。

核酸样本检测质量如何把控？迪安气膜实验室负责人宁晓妮说，根据要求，实验室每天都会做内部质控，定期参加卫生部门组织的实验室内质量评价。此外，实验室还准备了3种不同试剂，对于实验结果处于临界值的样本，根据实际情况选用灵敏度更高的试剂进行复测，确保结果可靠。

《 人民日报 》（ 2022年04月19日 04 版）