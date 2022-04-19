为了一名危重新生儿（抓细抓实各项防疫工作）

新生儿大动脉转位，心脏主动脉和肺动脉长反了位置，肺部吸进的氧气无法随血液循环经主动脉输送全身，一出生就全身缺氧——为了这名病情极危重的复杂型先天性心脏病新生儿，上海市第一妇婴保健院、浦东新区妇幼保健中心、120急救中心和上海儿童医学中心接力救治，将转诊对接精确到分钟。

4月17日，这名新生儿成功脱离呼吸机，趋于稳定，所有医生都长舒一口气。

两个多月前，一名浙江孕妇查出胎儿患有先心病，来到上海市第一妇婴保健院就诊，胎儿医学科主任孙路明诊断胎儿属于完全型大动脉转位，这种病死亡率很高，但只要出生后转诊及时、手术成功，孩子仍能存活。这对夫妇决定在上海就医。

分娩期临近，上海出现疫情。夫妇俩很焦虑：分娩会受影响吗？出生后转诊能顺利吗？

平时，针对产前发现的先心病胎儿，上海市第一妇婴保健院和上海儿童医学中心之间，有一套完整而固定的“围产期一体化”诊治模式。眼下，机制需要根据疫情而调整。“120运力非常紧张，专科室医生人手紧缺，如果衔接不好，就难以为孩子争取生的希望。”孙路明很忐忑。

4月7日，这名孕妇计划进行剖宫产手术。胎儿医学科、手术麻醉科、新生儿科等科室医护人员严阵以待。

“我们有个联合工作微信群，儿医中心的张浩院长等专家都在。”孙路明说。会诊胎儿病情，商议转运细节：需要什么级别的救护车？在哪里、什么时间对接？双方医务人员防护等级多少？患儿父亲核酸检测有效期如何……每一个细节，慎之又慎。

“明天有个剖宫产，胎儿离开母体后随时有生命危险，要转到儿医中心手术，能否协调120来？”4月6日下午，浦东新区妇幼保健中心主任、党总支书记施君瑶接到第一妇婴保健院的电话。“这是救命的事，时间上必须衔接好。”她立即加入了联合工作微信群。

7日一早，第一妇婴保健院在紧张接生。

8时30分，“哇——”出生了！医生立即展开复苏评估和生命支持，在极短时间内，将生命体征维持到平稳水平。

此时此刻，120救护车和上海儿医中心心胸外科重症监护室两名医生准时到达第一妇婴保健院楼下。

“两院只有几公里远，但危重新生儿生命很脆弱，一点颠簸，都可能出问题，甚至要立即气管插管或心肺复苏。”一直在微信群参加会诊的上海儿医中心心胸外科教授孙彦隽说。救护车里气氛紧张。

所幸，转运顺利。

8日10时30分，严格遵守院感防控要求的手术，在上海儿童医学中心开始。

“新生儿心脏只有鸡蛋般大小，主动脉和肺动脉也就五六毫米，冠状动脉只有2毫米。要把长反了的主动脉和肺动脉调换位置，还要把这么细的冠状动脉转移到新建主动脉上，手术难得像在鸡蛋上绣花。”孙彦隽说。

上海儿医中心主刀的是心胸外科主任张海波，曾获中国医师协会心血管外科医师奖（金刀奖）。用了3个多小时，成功完成了心脏纠治手术！

接着，患儿成功闯过术后延迟关胸、血液循环波动、肾功能不全等一系列关口，目前自主呼吸下的氧饱和度达100%，各方面稳定。

孩子得救了！一切都值得！

疫情发生以来，上海全力保持孕产妇、危重新生儿转运转诊通道的畅通。

上海儿医中心院长张浩牵头，与各方协商建立转诊新机制，有针对性地制定相应流程。“本周，还有一个严重肺动脉闭锁的胎儿即将出生，又将是一场硬仗。”施君瑶说。

“医务人员紧缺，不少都封控在小区，但孕产妇、危重新生儿转运，肯定优先安排。”浦东新区医疗急救中心主任盛继军提醒，如有转运需求，助产机构除了打120，还可拨打浦东妇幼保健中心电话，也会及时通知——“双保险”，让助产机构、120、上海儿医中心三方无缝对接。

疫情发生以来，浦东新区医疗急救中心通过负压救护车，成功转运了45名阳性孕产妇到各公共卫生中心。3月，浦东新区医疗急救中心转运的普通孕产妇（核酸阴性）也有1000多例。

“完整的转诊机制，确保宝宝们在疫情时也能得到及时救治。”上海市第一妇婴保健院院长王育表示，该院始终坚持不停诊，从3月1日到4月17日，已有3138名新生儿平安降生。

《 人民日报 》（ 2022年04月19日 04 版）