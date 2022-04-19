新华社北京4月18日电 题：科学精准落实“动态清零”，为中国发展赢得主动

新华社记者陈芳、彭韵佳、余贤红

新冠病毒的传播仍然活跃。世界卫生组织13日说，新冠疫情远未结束，仍然是国际卫生公共紧急事件，呼吁各国不应放松警惕。

3月以来，我国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的严峻复杂局面。要科学精准落实“动态清零”，为中国发展赢得主动。

人民生命安全是防疫成效的首要标准

1月21日，天津宣布实现社会面清零；3月20日，深圳基本实现社会面动态清零；4月14日，吉林省实现社会面清零；河北、江苏、安徽、广东等省份疫情总体可控……

尽管面临2020年以来最严峻的疫情防控形势，中国坚持“动态清零”总方针不动摇，取得了一个个硬仗的胜利。

传播速度快、隐匿性强的奥密克戎变异株席卷全球，国外纷纷选择“躺平”，以期与病毒共存，中国坚持外防输入、内防反弹，坚持科学精准、动态清零。

2021年2月，中国正式启动居民免费接种新冠病毒疫苗，疫苗采购、接种费用1200余亿元，由国家承担；抗疫初期，中国确诊患者人均医疗费用约2.3万元，一些危重症患者的治疗费用达几十万甚至上百万元，由国家承担……

“从公共卫生视角来看，衡量一种大流行疾病的危害度时，群体的视角最为重要。”国家卫生健康委新冠肺炎疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示。

必要的经济开支与按下“慢行键”的城市，中国坚持“动态清零”，最大程度地保护人民健康，换回的是无法用价值衡量的生命。

反观一些国家，在全球疫情尚未出现实质性好转时，防疫政策就选择“与新冠并存”，无疑是将公众毫无保护地暴露在新冠病毒面前。

美国《华尔街日报》网站在2月16日发表的文章指出，中国采取“动态清零”的抗疫政策实现了每个国家在两年前曾经寻求的目标：低死亡率和尽可能少的经济混乱。

奥密克戎不是“大号流感”。对于没有接种疫苗、有慢性基础性疾病的老年人来说，奥密克戎变异株的危害非常大。

此轮疫情中，吉林市中心医院收治50名重症患者和35名危重症患者，其中10人需有创呼吸机支持呼吸。

目前上海重型患者有16例。17日新增死亡病例3例，均为高龄，同时伴有严重的基础疾病，未接种新冠疫苗。

我国60岁及以上人口达2.67亿。数据显示，还有超5000万老人未完成新冠疫苗全程接种。

我国人口规模巨大，一旦病毒在全国蔓延开来，后果将十分严重，已经取得的抗疫成果也将大打折扣，甚至付诸东流。

从实施扁平化管理，到提升核酸检测、流调溯源能力；从争分夺秒建方舱，到风险人群快速管控隔离；从保障就医需求，到做好生活物资供应……实现“动态清零”，关键就在于把快速、科学、精准的防控举措落实落细。

国家卫生健康委主任马晓伟表示，“持续优化防控措施，最大限度缩小疫情影响范围，最大限度减少感染、重症和死亡，一切为了人民。”

抗疫就是为了保民生保经济

当世纪疫情对全球经济造成冲击时，中国仍在2020年“率先控制疫情”“率先复工复产”“率先实现经济增长由负转正”；2021年，中国国内生产总值一年净增13万亿元。

始终打好统筹疫情防控和经济社会发展之战，迎战奥密克戎，中国尽全力最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

国务院参事室特约研究员姚景源说，受需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力影响，当前中国经济面临下行压力。

坚持“动态清零”、尽快遏制疫情，才能为恢复正常生产生活打下坚实基础。

组合式减税降费、多措并举加强金融支持、持续优化营商环境、能源和原材料保供稳价、推动新兴产业和数字经济发展……一系列助企纾困政策持续发力，为稳经济保驾护航。

2022年一季度，国内生产总值同比增长4.8%；在全球通胀压力下，物价继续保持平稳运行；货物贸易进出口总值9.42万亿元，同比增长10.7%……

10日，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，为建设高标准市场体系、构建高水平社会主义市场经济体制提供坚强支撑，这是推动中国经济高质量发展的又一重大举措。

发展之“稳”折射中国经济之“韧”。

坚持“动态清零”，就是与病毒赛跑，以快制快、快速识别、快速处置、快速切断疫情传播链条，为中国经济创造安全平稳的发展环境，也为后续基于科学、有序的开放争取时间与空间。

“动态清零”是现阶段基于中国当前疫情形势的最佳选择，是综合社会成本最低的抗疫策略，是最大程度地避免疫情失控造成巨大生命和经济代价。

只有疫情被有效控制住，人民生命健康安全才能得到有力保障，经济发展和正常生活才能具备有利条件。

最大限度减少疫情对经济社会发展的影响

百年变局和世纪疫情交织下，中国实现第一个百年奋斗目标，全面建成小康社会，历史性地解决绝对贫困问题；

不惧新冠肺炎疫情影响持续蔓延，中国如期履行承诺，成功向世界奉献了一届简约、安全、精彩的冬奥盛会。

中国向世人昭示：努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，就能办成有利于人民的大事。

两年多来，经历疫情的跌宕起伏、国际局势的风云变幻，中国在一次次战“疫”的“洗礼”和考验中，实现疫情发现一起扑灭一起。

一时的封控，会对百姓生活产生一定影响，但这种影响的根源是疫情。而短时间的不便，是为了快速“动态清零”，是为了更健康持久的发展。

两年多的抗疫实践，人民群众识大体、顾大局，为疫情防控作出重要贡献，这是我们能够坚持“动态清零”的强大基础和关键所在。

对阵奥密克戎变异株，既要有防控力度，又不能失暖心温度；既要一手抓防疫，又要一手抓发展，才能赢得人民群众的广泛理解和支持，不断增强抗击疫情的信心和决心。

曾经，我们挺过抗击新冠肺炎疫情最艰难的时刻。如今，我们拥有充足的战“疫”经验和医疗物资储备，难道还过不去这道坎？

坚持就是胜利！