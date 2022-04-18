江苏举办第28届全国肿瘤防治宣传周公益活动

4月15日，由江苏省抗癌协会、江苏省人民医院、中科健康产业集团、江苏省健康产业研究会、南京市癌友康复协会联合举办的第28届肿瘤防治宣传周系列公益活动开幕式在江苏省人民医院正式启动。

活动现场，中国医学科学院肿瘤医院原院长、中国癌症基金会原理事长赵平，江苏省人民医院党委书记、江苏省抗癌协会理事长唐金海，中科健康产业集团总裁、中国科学院高级工程师冯鹏先后致辞。

唐金海介绍，本届大型义诊科普活动主要通过互联网线上开展，集结了医院肿瘤内科、普通外科、泌尿外科、妇科等多学科肿瘤防治方面的知名权威专家，向市民提供连续一周的健康科普服务。希望通过形式多样、内容丰富的义诊和科普活动，普及癌症可防可治的观念，从而做到早预防、早发现、早诊断、早治疗。

赵平在视频致辞中表示，防治肿瘤需要整合各方资源，全社会共同参与，本次协会携手江苏省人民医院多学科专家开展线上云义诊、健康直播活动，并通过权威媒体有效传播，目的是将科学的防癌抗癌科普知识传递给更多的民众。

江苏省抗癌协会副理事长、秘书长盛国林表示，肿瘤防治需要全民关注，需要协同各方力量，综合多学科的力量，整合好现有的社会资源，作为一个抗癌社会团体，协会始终坚持公益为先，致力于肿瘤防治研教康科普工作，提升公众防癌抗癌知识，普及科学防癌的意识，建立健康的生活方式，实现全民癌症三级防控。

江苏省中药现代化工程技术研究中心主任、中科健康产业集团总裁冯鹏介绍，中医药在预防癌症、术后复发转移方面，具备独特优势。中科作为中药现代化科研型企业，聚焦重点人群，深入开展中药创新药物抗肿瘤临床科研，希望以此形成具有中医药文化特色和循证医学并重的肿瘤协同治疗和预防方案，建立肿瘤预防新格局，让广大患者受益，助力肿瘤防治综合体系的建设。

“健康中国健康家”公益抗癌帮扶捐赠计划同期启动。此外，活动还对2022年南京市抗癌英雄进行了表彰。

在人民健康直播间的云义诊现场，来自江苏省人民医院肿瘤内科的副主任医师黄香线上为患者进行免费用药指导、居家康复等义诊服务。除了线上云义诊，本届宣传周期间，主办方还将在人民健康直播间每天进行肿瘤防治科普讲座。省人医的专家将走进人民健康直播间，为直播间的病友答疑解惑。同时，主办方也将邀请不同病种的抗癌明星，讲述真实抗癌故事，坚定新发患者抗癌信心。

据了解，本次宣传周健康义诊科普活动做到“每日一主题”，以“云义诊”和“健康直播”相结合，将肿瘤“防筛诊治康”纳入其中，倡导肿瘤患者的“全病程”管理；同时，也进一步强调了家庭在防癌抗癌中的重要性。

江苏省人民医院妇幼分院副院长殷咏梅提醒广大市民，务必提升肿瘤防治理念，做到定期体检。防癌体检并不等于普通体检，体检者要根据个人的健康情况、遗传因素、生活习惯等具体情况和需求，开展针对性的检查。

江苏省人民医院肿瘤内科主任医师朱陵君介绍，在日常诊疗中会出现一些“家族癌”“二次癌”“夫妻癌”的情况。对绝大多数癌症而言，生活习惯是主要的风险因素，而个人的生活习惯往往受家庭影响巨大，家庭是防癌抗癌的前沿阵地。癌症防控不仅需要政府和专业机构的努力，也需要每个家庭的参与。