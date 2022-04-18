接种疫苗对防止重症效果显著

在17日举行的疫情防控新闻发布会上，上海公布最新数据显示，全市本土确诊病例出院373例，无症状感染者解除集中隔离医学观察10337例。在重型病例16例中，只有1例是全程接种疫苗，其他都没有接种过新冠肺炎疫苗。

上海市卫生健康委主任邬惊雷介绍，截至4月15日，上海市60岁及以上人群完成新冠疫苗全程接种的有近360万人，接种率62%；完成加强免疫接种的有218万人，接种率38%。根据研究和监测显示，奥密克戎变异株对老年人，尤其是对没有接种疫苗和有慢性基础性疾病的老年人带来的危害非常大。接种疫苗虽不能完全阻断病毒传播，但是对防止重症和死亡的效果还是非常显著的。

邬惊雷表示，如果常规服药的慢性病人群不是在急性发作期，或病情控制良好，可以接种疫苗。建议符合条件的老年人在小区解封、附近的接种点开放后尽快接种疫苗。

发布会针对为何高频次地反复筛查核酸作出解释。岳阳医院检验实验中心主任高春芳表示，高频次重复多次检测很有必要，核酸检测是感染性疾病中病原体检测鉴定精准有效的方法，是目前疫情防控中非常有效、非常重要的手段。

第一，从临床疾病发生发展规律看，任何病原体感染都具有一定的潜伏期，且潜伏期长短存在一定个体差异。第二，从检测技术来说，病毒感染之初，病毒载量太低，低于检测下限，阳性是无法发现的，反复多次检测，可以增加阳性发现概率。第三，由于呼吸道病原体的采样主要采用咽拭子、鼻拭子、“鼻+咽拭子”几种形式，取样过程存在一定差异，重复多次采样检测可弥补采样误差可能带来的假阴性影响。

鉴于以上三个原因，重复检测对于发现阳性感染者非常必要。（李景）