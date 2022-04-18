核酸检测贴纸“出圈”助力全民抗疫

“从历史名将霍去病到卫青，随着‘大汉天团’接连‘上线’，希望疫情也能早日过去。”最近，做完核酸检测后的西安民众纷纷在社交平台“打卡”，晒出了当天领取的贴纸“卫小青”。作为疫情防控的重要措施，多轮核酸筛查在西安市先后展开，从“秦岭四宝”到“唐小妃”“李小白”，作为核酸检测结果出来之前的有效凭证，民众在完成核酸检测后领到的贴纸成了这座城市的新“网红”。

每次市民完成核酸检测后，都会领到一张贴纸，作为检测结果出来之前出入公共场所、单位的有效凭证。作为“十三朝古都”，西安充分发掘自身的历史文化底蕴，变最初简易的核酸检测凭证，为丰富多彩的卡通贴纸，受到广大市民的热捧。身着中国传统服饰的大熊猫、金丝猴、羚牛和朱鹮“秦岭四宝”贴纸，被网友亲切称为“清零四宝”；“霍去病贴纸”取“嚯！祛病”的谐音，让许多人感慨应了心声。

无独有偶，山东、深圳、苏州等地陆续推出核酸检测“专属”贴纸。山东当地核酸检测贴纸主要以古诗文和谐音梗为特色，诸如“洛阳亲友如相问，就说我已做核酸”“知否知否，已是第四轮核酸检测在手”。深圳的核酸检测贴纸则包含搞笑表情包、卡通角色等，冬奥会期间龙岗区某社区制作的冰墩墩核酸检测贴纸就受到居民的欢迎。各地民众纷纷将贴纸做成纪念品保存，并在社交平台开启了花式晒“贴纸”模式。

随着本轮疫情波及范围进一步扩大，全国多地疫情持续散发多发。作为有效控制和降低疫情传播风险的重要措施，上海、西安等地先后开展多轮核酸筛查。为督促群众主动参加核酸检测，切实做到“应检必检、不落一人”，各地普遍规定凡无特殊原因不参加核酸检测采样的人员，健康码一律标记为黄码，造成疫情传播风险的,还将追究相应法律责任。与“赋黄码”的惩戒作用相比，核酸检测贴纸“出圈”可以通过人情味拉近人与城市的距离，从正面引导公众积极参与疫情防控。

有了各具特色的贴纸，核酸检测不再是一件单调枯燥的事情。同时，疫情期间各地实施社会面管控措施，群众的工作和生活受到影响，难免产生焦虑、抑郁等心理。富含文化底蕴与人文情怀的“Q版”贴纸，能够在一定程度上带来积极乐观的心理暗示，帮助公众纾解思想压力，摆脱负面情绪。有网友表示，又找回了儿时集卡的乐趣，“每天站在核酸检测的队伍中，不仅多了一丝对贴纸的期待，也对城市的疫情常态化防控措施有了更多耐心。”

今年是新冠肺炎疫情的第三个年头，疫情防控已然进入常态化阶段，人们的日常生活发生了巨大变化，戴口罩、量体温、消毒、扫码验证、核酸检测证明等等，都成为了很多人的习惯。在防疫常态化的生活里，虽然会遇到一些艰难和麻烦，但大众对幸福美好的追求并未改变，用各种创新的元素去与病毒抗争，这种积极乐观的心态和方法，正是未来实现“战疫”胜利，生活走上正常化的基础。

常态化疫情防控要严格执行相关法律法规和政策规定，但不等于在每一个细部环节都只能因循守旧、墨守成规。在按要求落实疫情防控措施的基础上，各地各部门更应积极探索，大胆创新，从点滴细节入手，融入更多新鲜元素，从而唤起广大群众的热忱和斗志，同心戮力，共克时艰，夺取疫情防控阻击战歼灭战最终胜利。（张涛）