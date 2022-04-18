“哪里最危险，我们就去哪里”（抓细抓实各项防疫工作）

“嗡嗡嗡……”4月15日下午两点半，上海市黄浦区小东门街道天灯弄居民区，几名“大白”身背脉冲式弥雾机，往小巷各处喷洒消毒汽雾。

“垃圾桶、门把手、过道角落，再仔细一点。”轰鸣声中，郭靖扯着嗓子叮嘱7名队员，他是这支抗疫环境消杀小分队的队长。他们的越野车上印着一行大字——兰州山河救援志愿服务队。

“我们有丰富的经验，申请支援上海！”一周多前，22名队员在获得甘肃省兰州市应急管理局等部门批准后，自带物资，开车2300公里，耗时三天两夜抵达上海，承担在黄浦区进行环境消杀的任务。

4月10日起，队员们每天都穿着防护服，背上沉甸甸的装备，在有阳性感染者报告的封控区进行环境消杀，“哪里最危险，我们就去哪里。”

15日上午，郭靖和队员们刚刚完成上百栋楼的环境消杀任务，下午又拿到一沓任务单，要去的地方有十几个居民区。

不到半小时，防护面屏就蒙上一层薄雾。“弥雾机加上消毒液，背起来足有70斤重。有些小区要一层层爬楼，半天下来，真累得不行。”郭靖说，每天任务很重，要完成30万平方米，早上8点出发，干到晚上8点才回。每次完成任务离开前，他们都将污染物品封装好，小心翼翼全部带走。

在黄浦区中华路东业大厦，当队员们小心地脱下防护服时，耳边传来稚嫩的声音：“叔叔辛苦了，谢谢你们！”抬头一看，还有好多居民在楼上挥手。“注意安全”“以后去兰州看你们”……听到这些声音，郭靖招呼大伙站成一排，面朝楼上居民，庄重地行了一个礼。

卸下装备、摘下口罩，郭靖是个95后的小伙子，而队里最年轻的刚满20岁。这群坚毅勇敢、不辞劳苦的年轻人，是居民眼里的英雄。

《 人民日报 》（ 2022年04月18日 02 版）