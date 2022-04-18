上海逐步建立中医药抗疫屏障

“上海已经逐步建立起中医药抗疫屏障。”首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉说，在本轮疫情中，上海市坚持中西医并重、中西药并用，目前，在方舱医院，感染者中医药的使用率接近100%，做到了应服尽服。

上海市中医药抗疫有何特点？取得了哪些效果？如何对感染者进行分类救治？记者在上海采访了刘清泉。

因地制宜，不断完善诊疗方案

“上海本轮疫情晚于吉林，与其他地方不太一样，主要表现为绝大部分感染者为无症状和轻症，重症和危重症相对较少。”刘清泉介绍，上海市中医药治疗主要以国家最新颁布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》为依据。

近期，中国工程院院士张伯礼、中国科学院院士仝小林和广州中医药大学副校长张忠德，以及刘清泉等国家中医医疗救治专家组成员，专门就上海市的中医药抗疫进行两次研讨，并结合上海市级中医药防控新冠肺炎专家组的意见，提出了切合上海市实际的中医药防治方案。

“中医药对促进方舱医院的感染者核酸检测结果转阴，阻断疾病的发展进程和减少重症，起到了较好的效果。”刘清泉分析，从中医的角度看，奥密克戎变异株感染者的症候呈现风、热、湿、毒的特征。方舱医院内的感染者既有中青年人，也有老年人和儿童。对于这些群体，既有通治药方，也有针对不同年龄人群的诊疗方法。

刘清泉说，上海感染者中有不少高龄老人，这个群体患有高血压、冠心病、糖尿病等基础疾病较多，且疫苗接种比例较低，因此，中西医结合治疗既关注新冠肺炎，又治疗基础性疾病。治疗儿童感染者最大的困难是喝中药难，为了解决中药苦、家长喂药难度大的问题，上海市中医药专家和儿科专家拟定了一个药食同源的方子，味道好，给儿童当茶喝。此外，推出了穴位按压、推拿、贴耳豆等非药物治疗方法，由医护人员教给家长，有利于提升儿童的免疫力。

及时开展康复治疗。刘清泉说，在过去两年多的抗疫中，上海市已经形成了具有本地特色的中医药康复治疗方法，包括药物治疗和非药物治疗，能够改善康复者体质，恢复体力。目前，上海市多家中医院都推出了新冠肺炎康复门诊。

刘清泉表示，上海市中医药在应对疫情中已经形成了自己的特色。随着诊疗方案不断完善，诊疗方法不断推广和使用，中医药对于疫情防控将起到越来越重要的作用。

辨证施治，把疗效放在第一位

“目前来看，无论是上海几大中医院拟定的协定处方，还是其他省份的中医药治疗方法，基本原理都一样，遵循了《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》的中医治疗原则。”刘清泉说，比如有的方舱医院教感染者打太极拳，有的方舱教感染者做八段锦，手法不一样，但结果都是让气机通畅，促进身体恢复。

刘清泉介绍，对于不同类型的感染者，中医药采取辨证施治，分层分类救治，把效果放在第一位：

对于无症状感染者和轻症病例，中医药治疗的主要目的是核酸检测结果快速转阴，防止病情发展。无症状感染者不作为确诊病例，但从中医的角度看，他们症候已经表现出来。所以，在方舱医院中，对于无症状感染者和轻症患者都采取中医药治疗，让他们早日出院。

对于普通型病例，主要采取中西医结合的治疗方法。

对于重症病例，采取“一人一方、一人一策”。根据年龄、基础疾病等因素，中医对每个病例采取辨证治疗方子和策略。对于重症病例，在早期用中药治疗能够阻止病情进一步发展，防止基础疾病发作。

刘清泉表示，上海市的疫情形势严峻复杂，一些社区可能还存在感染者。目前，被封控小区的居民运动少，心情可能会烦躁，容易出现抵抗力下降。居民使用中药，可以养正气，即提高免疫力，降低感染病毒的风险，减少其他疾病的发生。

大规模推进中医药治疗，相关的药物供应是否有保障？刘清泉说，上海市的中医院数量较多，中医药产业发达，药物供应不存在问题。下一步，中医药要重点研究孕妇、儿童、高龄老人等特殊群体的治疗，把治疗方案做得更精准。

《 人民日报 》（ 2022年04月18日 02 版）