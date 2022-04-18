上海加大力度救助困难群体

本报上海4月17日电 （记者姜泓冰）上海近期集中出台一系列举措，对因疫情影响造成基本生活临时出现困难的群众，由户籍所在地街道（乡镇）给予临时救助；对因疫情造成重大生活困难的，采取“一事一议”方式加大救助力度。针对近期蔬菜价格上涨的情况，上海市对城乡低保对象、特困人员、支出型贫困家庭生活救助对象等困难群众发放一次性补贴。

上海对独居老人特别是高龄独居老人，或因家人被隔离收治而暂时无人照料的老人开展摸底排查，帮助不会线上采购的老人买菜、配药，提供接力送餐服务，对生活不能自理的老人提供居家上门照护。

对社会流浪人员，上海加大巡查力度，对核酸检测阳性人员及时转运收治，对核酸检测阴性人员做好分流处置。对本市户籍或有居所的人员，帮助其返回居住地；对有意愿在沪务工人员帮助其联系相关适合的岗位；对生活无着的流浪乞讨人员，劝导其到市、区两级救助管理站接受救助；对于其他特殊情形一时无法分流的，由属地落实临时安置点，做好基本生活保障。

《 人民日报 》（ 2022年04月18日 02 版）