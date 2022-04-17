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吉林新增本地确诊病例167例、本地无症状感染者525例

2022年04月17日08:59 来源：中国新闻网

　　据吉林省卫健委官方微博消息，4月16日0-24时，吉林省新增本地确诊病例167例(轻型158例、普通型8例、重症1例)，其中长春市125例(含33例无症状感染者转为确诊病例)、吉林市32例、延边州4例、白城市4例(含3例无症状感染者转为确诊病例)、松原市2例。

　　新增本地无症状感染者525例，其中长春市491例、松原市18例、吉林市9例、延边州4例、四平市1例、白城市1例、辽源市1例。以上感染者均已转运至定点医疗机构隔离治疗，对以上人员的密切接触者、次密切接触者均已开展追踪排查，并落实管控措施，对其生活和工作场所进行了终末消毒。

　　4月16日0-24时，全省新增治愈出院确诊病例1114例，其中长春市637例、吉林市454例、白城市15例、四平市5例、白山市3例；新增解除隔离医学观察无症状感染者1428例，其中长春市966例、吉林市462例。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)


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